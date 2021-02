Óvatosan nyitnák az alapiskolákat

Somorján részben a hétvégi eredmények is befolyásolják azt, hogy hány diák térhet vissza az iskolapadba. „Meggyőződésünk, hogy korai a nyitás, ezért óvatosan készítjük elő. Egyelőre az a tervünk, hogy hétfőtől csak az első és a második évfolyamba járó diákok számára nyitjuk meg az alapiskolákat. Ha hétvégén sikerül 1 százalék alá csökkenteni a fertőzöttek arányát, akkor a harmadik és negyedik évfolyamos tanulók is visszatérhetnek az iskolába” – tájékoztatta lapunkat Orosz Csaba polgármester. A városban már készülnek a hétvégi tesztelésre, a korábbi gyakorlathoz hasonlóan most is hat mintavételi pontot nyitnának, és online is lehet regisztrálni, de még módosulhat a szervezés. A polgármester megjegyezte, hogy ugyan sokszor átgondolatlannak tűnnek a rendelkezések, viszony az önkormányzatoknak kell teljesíteni a törvényt.

„Ezért nem dönthetünk emocionálisan” – utalt Orosz Branislav Becík, Udvard polgármesterének kijelentésére,

mely szerint elutasítják az újabb tesztelést. Somorján hétköznap csak egy mintavételi hely működik, de Orosz Csaba rámutatott, hogy ezen kívül még három készen állna arra, hogy mintát vegyenek a lakosoktól, de hónapok óta nem kaptak rá engedélyt. Ha több mintavételi hely működne a városban, akkor naponta akár ezer tesztet is elvégezhetnének, így nem hárulna az önkormányzatra a feladat.

Bősön holnap egyeztetnek az iskolák igazgatóival. Fenes Iván polgármester azt mondta, hogy kinyitják az iskolákat, akkor is, ha sok kérdés merül fel az oktatással kapcsolatban, például az, hogy meddig sikerül kizárni az osztályteremből. A városban is a korábbiakhoz hasonló módon bonyolítják le az újabb tesztelést a hétvégén. „Mi tesztelünk, csak nehogy úgy járjunk, hogy a végén nem lesz elég teszt. A költségtérítés is kérdés.

Azt látom, hogy míg korábban azt szorgalmazták, hogy minél többet teszteljünk, és a polgármestereken múlik a projekt sikere, most mintha spórolni kellene a tesztekkel” – fogalmazott Fenes Iván,

aki szerint csak a tesztek ára van a háttérben.

Dunaszerdahelyen egyelőre nincsenek pontos információk az iskolanyitásról, felmérik, hogy a szülők visszaengednék-e a gyerekeket az iskolákba. A város vezetése közölte, hogy folyamatosan egyeztetnek a lehetőségekről, és a tesztelés megszervezéséről. Megkérdeztük a Regionális Közegészségügyi hivatalt is, hogy támogatják-e az iskolák megnyitását, azt válaszolták, hogy az intézmények nyitásáról a kormány járványügyi bizottsága döntött, a hivatal várja az útmutatást.

Michal Deraj a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal vezetője arra számít, hogy kevesebben vesznek majd részt a hétvégi mintavételen, mint a korábbi fordulókban. „Most ugyanis célzottabb tesztelésről beszélünk. Nem kellene általánosan mindenkinek részt venni a tesztelésen, hanem a diákoknak, a szüleiknek, és azoknak, akik nem tudnak otthonról dolgozni. A kerületi hivatal megígérte, hogy gondoskodnak arról, hogy elegendő teszt legyen a célcsoportok letesztelésére” – közölte Michal Deraj.