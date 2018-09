Ötmillió eurót oszt el a Kisprojekt Alap

Dunaszerdahely | Győr után Dunaszerdahelyen tartottak sajtótájékoztatót a Rába–Duna–Vág Európai Területi Társulás tagjai az ún. Kisprojekt Alap pénzügyi támogatási lehetőségeiről.

Ezen részt vettek az együttműködésben érintett területek képviselői, Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke, a Rába–Duna–Vág Európai Területi Társulás elnöke, Berényi József megyei alelnök, Csenger Tibor Nyitra megye alelnöke, valamint Ožvald Erzsébet, Pozsony megye alelnöke. A 2011-ben alakult csoportosulás azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek a határon átnyúló együttműködést fejlesztik, például közös konferenciák, tapasztalatcserék szervezése, kulturális és természeti örökség megőrzése, közös sportrendezvények szervezése, sportpályák kialakítása, önkormányzatok együttműködésének erősítése. Ugyan az alap neve Kisprojekt, de több mint 5 millió euróval gazdálkodhat, 20 és 50 ezer euró közti összegekre lehet pályázni. A felhívás szeptember 3-tól érvényes, és az első körben november 2-ig lehet benyújtani a projekteket. A támogatás az uniós támogatások szabályai alapján működik, vagyis az elszámolható összköltségek 85 százalékát az alap állja, a fennmaradó 15 százalék a kérvényező önköltsége.

Berényi József elmondta, a határ menti magyar–magyar együttműködés eddig is kiválóan működött, ezzel az alappal tovább bővülnek a lehetőségek, amelyek remélhetőleg más régiók, például Nagyszombat város, Hegyhát érdeklődését is felkeltik. Jozef Viskupič bejelentette, a közeljövőben morvaországi megyékkel is határon átnyúló együttműködést terveznek létrehozni. Vasi Emma, a Rába–Duna–Vág Társulás igazgatója elmondta, a projekt egyedi, az Európai Unióban is, mert ez az első alkalom, hogy egy nemzetközi nonprofit csoportosulásra bízzák az uniós pénzek elosztását. Eddig már több mint 250 jelentkezőt regisztráltak. Hét megyéből várják a pályázatokat: Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest megye és Budapest városból. A napokban több helyen is bemutatják a projektet, és ismertetik a részvétel feltételeit. Dunaszerdahelyen pénteken, szeptember 28-án a városházán tartanak tájékoztató napot. (sk)