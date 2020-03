Összefogtak a válsághelyzetben

Bóna Zsuzsanna, Csallóköznádasd polgármestere közösségi oldalán tett közzé egy felhívását: varrónők, varrni tudók és olyanok jelentkezését várta, akik készek segíteni a helyi közösségnek a kialakult helyzetben. A helyiek összefogásának köszönhetően szájmaszkokat kezdtek varrni a településen.

Felajánlották a hozzávalót

Akinek volt, kapujára akasztotta ki a tiszta párnahuzatokat, lepedőket, felhasználatlan kelméket, amelyeket a klubosok, a helyi aktív polgárokat tömörítő szervezet tagjai, összeszedtek, és nekifogtak az arcmaszkok varrásához. Először a faluban élő 130 nyugdíjasnak adnak maszkokat, illetve azoknak, akik egyedül élnek, és például a bevásárlásnál nem támaszkodhatnak rokon vagy ismerős segítségére. „Sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez a faluból, és addig folytatjuk a varrást, amíg nem kap minden lakos legalább egy védőmaszkot” – jelentette ki a polgármester.

A helyiek betartják

Csallóköznádasdon a hétvégén bezárták mindkét kocsmát, rendelkezést adtak ki, hogy az élelmiszerüzletben maximum öt ember tartózkodhat egyszerre, a többiek egyméteres távolságra egymástól várakoznak az üzlet előtt. Belépni csak védőmaszkban lehet, a péksüteményhez csak kesztyűs kézzel lehet hozzányúlni. A község arra szólította fel a helyieket, hogy egy családból csak egy személy intézze a bevásárlást, és arra kérik a lakosokat, a temetők látogatásának idejét is csökkentsék. „Mi mindent megteszünk, hogy az emberek komolyan vegyék a kialakult helyzetet, mert inkább legyen kemény az előttünk álló két hét, hogy valóban hatékonyak legyenek a bevezetett szigorítások”– mondta a polgármester.

Pozsony kirajzott

„A hétvégén én is, mint sokan mások, örömmel láttam az üres pozsonyi utcákat és tereket a közösségi oldalakon, ám amikor felmentem a töltésre, vagy körbejártam a falu egyes részeit, az volt az érzésem, fél Pozsony leköltözött a víkendházakba. Az elmúlt hétvégén öt-hat pozsonyi jelzésű autó is parkolt egymás mögött a töltés mentén, sétálgatva, esetenként kutyáikkal, baráti csevegéssel múlatták az időt. Az élelmiszerüzlet tele volt vásárlókkal, mintha csak vakációznának. Felfoghatatlan számomra, hogy az emberek ilyen könnyelműen kezelik ezt a helyzetet, mintha Pozsonyon kívül nem is lenne veszélyhelyzet” – adott hangot felháborodásának Bóna Zsuzsanna.

Hasonló volt a helyzet Bősön is. Az emberek tömegesen élvezték a napsütéses hétvégét, nemcsak az erőmű környékén volt sok látogató, hanem megteltek a vendéglátóegységek is, mintha csak egy gondtalan, kora tavaszi hétvége lett volna. Itt is többségében pozsonyi rendszámú autók parkoltak minden parkolóban. A helyi lakosok szerint ez minden hétvége természetes velejárója, hiszen nagyon sok pozsonyi lakosnak van a környéken hétvégi háza, ez azt is jelenti, hogy a helyi üzletekben is a hétvégéken nagyobb a forgalom.

Vajkán otthon maradtak

Ezzel szemben Vajkán teljesen nyugodt volt a hétvége. Ez valószínűleg annak tulajdonítható, hogy az itt lakó pozsonyiaknak ez a község az állandó lakhelyük, holott hivatalosan Pozsonyban vannak bejelentkezve. „Többször is végigbicikliztem a falun, de mindenhol csend volt és nyugalom. Az volt az érzésem, hogy a helyiek példamutatóan betartották az otthonmaradásra vonatkozó rendelkezést” – válaszolt Álló Donát polgármester arra a kérdésre, hogyan alakult az első hétvége a különleges helyzetben.

Visszamentek Pozsonyba

Bodakon már csütörtöktől, amióta bezártak az iskolák, érezhető volt, hogy többen is a hétvégi házukba költöztek Pozsonyból. A napsütéses hétvégét kirándulásokkal, kerékpározással töltötték a töltés mentén, megnövekedett a forgalom a helyi élelmiszerboltban is. „Mint ahogyan lenni szokott minden hétvégén. Ez egy átlagos tavaszi hétvége volt, hétfőre már érezhetően megcsappant az élelmiszerüzlet forgalma, vagyis a víkendezők visszamentek Pozsonybaˮ – nyilatkozta Világi Tamás polgármester.

A kérdés csupán az, hogy ha a kormány, a válságstáb együttesen arra kéri a polgárokat, hogy maradjanak otthon, ne gyülekezzenek, ne találkozzanak közös összejöveteleken és főleg, ne vakációnak fogják fel a váratlanul jött szabad napokat, miért gondolják egyesek, hogy a víkendház és lakás közti ingázás a legjobb időtöltés a jelenleg előttünk álló kritikus két hétben.