Véradással egybekötött egészségnapot tartottak

„2010-től rendezzük meg minden évben az Egészségnapot Csallóköznádasdon, akkor alapítottam meg a helyi klubosok szervezetét is. Ez volt a legelső közös akciónk akkor és vannak a tagok közt olyanok, akikkel azóta is együtt dolgozunk. A fő vonal mindig is a véradás volt. Ezt követően indultak el szerte a járásban a hétvégi véradási akciók. Korábban egyenesen Pozsonyba szállították a vért, de miután a Dunaszerdahelyen is fel tudják dolgozni, azóta mi is közvetlenül ide segítünk ”