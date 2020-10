Összefognak a kassai kórházak a járvány miatt

A kezdeményezés sikeressége érdekében az UNLP vezetése egy találkozó keretében szólította meg a város többi kórházát az együttmű-ködésre. „Azt szeretném, ha együtt gondoskodnánk a betegek megfelelő egészségügyi ellátásárólˮ– jelentette ki Vladimír Grešš, az UNLP újonnan kinevezett igazgatója, aki úgy véli, hogy a sikeres együttmű-ködés és a járványhelyzet leküzdése a kórházak közti folyamatos kommunikációban rejlik.

Közösen a járvány ellen

„A kassai UNLP a megye központi kórháza, éppen ezért nemcsak a Covid-19-cel fertőzötteknek, hanem az összes többi páciensnek is megfelelő ellátást akarunk nyújtani. Olyan segélyhívó vonalat hozunk létre a kassai kórházak között, mellyel szükség esetén egymást segíthetjükˮ – magyarázta az igazgató. A járványhelyzetre való tekintettel a kassai UNLP-ben egy bizonyos időre leállították a tervezett operációk végrehajtását, az akut betegségekben szenvedő pácienseknek a kórház állítása szerint teljes mértékben megfelelő ellátást nyújtanak. Ahogy azt Ladislava Šustová, az együttműködést szorgalmazó kórház szóvivője lapunknak elmondta, a találkozón a Kassai Egyetemi Gyermekkórház, a Kelet-szlovákiai Onkológiai Intézet, a Szív- és Érrendszeri Betegségek Kelet-szlovákiai Intézete, az Agel csoportosuláshoz tartozó sacai magánkórház és a Szent Mihály Kórház kassai kihelyezettségének vezetése is részt vett. Az intézmények vezetői egyebek mellett abban is megegyeztek, hogy a kórház fertőzésgyanús alkalmazottainak is ki kell alakítani egy olyan karanténhelyiséget, ahol a tesztelést követően az eredményekre várhatnak, így nem tennék ki családtagjaikat a fertőzés veszélyének.

Nélkülözhetetlen tesztelés

Az UNLP vezetése szerint a következő napokban több ezer antigén „gyorstesztet” kapnak, mellyel a páciensek biztonságos elhelyezését gyorsíthatják meg. „Ezeket a teszteket a páciensek felvételekor alkalmazzuk. A SARS-CoV-2 vírus antigénjének jelenlétét mutatja ki, nem pedig az antitest jelenlétét. A tesztelést gyorsan el lehet végezni, az eredmény már 15 perc alatt is megvan. Az elkövetkező hetek során a vírussal fertőzöttek számának rohamos növekedése várható, és sajnos egyre több a 65 év feletti beteg is. Nagyon sokszor tesztelés nélkül hozzák át hozzánk a pácienseket a többi kórházból, ami jócskán lelassítja a betegfelvételi folyamatot. Bízunk benne, hogy hamarosan javul a helyzet, a kormány ugyanis félmillió gyorstesztre tett szert a napokban. Több ezret ezek közül a kassai kórház fog megkapniˮ – jelentette ki Pavol Jarčuška, az UNLP infektológiai osztályának szakembere.