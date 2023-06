Összeállt a segítők listája a XVII. Alsószeli Jurtanapokra (VIDEÓ)

Kedden este megtartották a szervezők a szokásos egyeztetőt az Alsószeli Jurtanapok segítőivel, önkénteseivel, hogy a háromnapos rendezvényen minden gördülékenyen menjen, de egész héten van tennivaló a fesztiválhelyszínen. Mivel idén az építőtáborba kevesebben jelentkeztek, már múlt szombaton elkezdték a munkát. Elkészítették a jurtákat, a sátrakat és bódékat, amelyekben az ételek, italok árusítása lesz.

„Nekikezdtek a konyhának is, még nem fejezték be, de már alakul. Ami újdonság, hogy a Lapos közelében, a készülő Zele Ház udvarán a segítők, önkéntesek részére zuhanyzókat állítunk fel, illetve a számukra fenntartott pihenő rész, ami eddig az iskola udvarán volt, az is átkerül oda”