Örökkévaló hatások és a Madách-életmű

Ardamica Zorán a jelenkor és Madách kora közti távolságból kiindulva érzékeltette az antológia jelentőségét. Arról beszélt, ha „200 évvel ezelőtti dolgokhoz nyúlunk hozzá“, akkor nem biztos, hogy tudjuk, mit akart eredetileg mondani a szerző. Ez különösen így lehet a mai tizenéveseknél, ám ezek a bizonytalanságok csak addig állnak fenn, amíg bele nem ássuk magunkat az adott szövegbe. A MI 200 lényege szerinte arról szó, hogy miként lehet Madáchot „becsatornázni a irodalmi viszonyok és az olvasók közé ma úgy, hogy egyúttal tisztelettel nyúljunk hozzá“. Viccelődve elmondta, Csanda Gáborral való beszélgetésük címe az is lehet, hogy „eklektika és/vagy műfajtalankodás“, ugyanis az antológia mindegyik szerzője hoz valami mást különböző műfajokban.

Ardamica kiemelte Gyenes Gábor illusztrációinak fontosságát, amelyek vizuálisan egybefogják a könyvet, s egyként csatornázzák be Madáchot a múltba, a jelenbe és a jövőbe is. Az ábrázolások között még képregény is van, amit reméli, hogy senki sem tart „blaszfémiának“. Hogy valójában mekkora szerző valaki, azt nagyon nehéz mérni, különösen manapság, amikor „a nagyításokat“ a marketing és a kultúripar végzi el. Ardamica Zorán szerint azonban van, amikor az ilyesmi nem szükséges, s pontosan ilyen mű Az ember tragédiája. Ez a dráma rendkívül erős, s nem is tudja, van-e a magyar irodalomban még egy annyira nyitott és újraértelmezhető mű, mint ez. A felkért szerzők alkotásai pedig nem Madách-parafrázisok, mi több, a szerzők közül néhányan nem álltak le az írással a leadás után, hanem továbbfejlesztették azokat, s már publikálták is azokat.

Madách sokrétűsége

A Madách évszázadai c. kötet a tavaly októberi, szintén Alsósztregován tartott nemzetközi konferencia 26 előadójának szövegeit tartalmazza, ill. Tőzsér Árpád köszöntőjét. Tematikailag rendkívül sokrétű a kínálata: a világhírű dráma filológiai elemzésétől kezdve a máig terjedő hatás- és fordítástörténeten át egészen az irodalomtörténet és a muzeológia terepéig tart a kínálat.