Óráink vannak hátra: kiadták a riasztást, heves viharok jönnek!

Hétfőn délután az ország egész területén viharok várhatók. Nyugat-Szlovákiában heves eső és erős széllökések várhatók a viharok térségében, jégeső is lehetséges. Az esti, éjszakai órákra a keleti területeket is eléri a vihar. Emellett délután hőségriasztás is érvényben van – tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A felhőszakadások miatt átmenetileg megemelkedhet a kisebb patakok vízszintje, illetve ki is léphetnek a medrükből. Pincéket, aluljárókat önthet el a víz. A szél is okozhat károkat, ágakat törhet le, kisebb fákat dönthet ki, megbonthatja a háztetőket. A jégeső kárt tehet a növényekben, átmenetileg korlátozhatja a közúti forgalmat

Emellett az északi járásokat kivéve hőségriadó lép érvénybe 14 órától, egészen 18 óráig. Sok helyen 33-34 Celsius-fok is lehet. A másodfokú hőségriasztást visszavonta az intézet.