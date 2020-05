Önerőből és önkéntes munkával

„2018-ban a mi községünk is megkapta a belügyminisztérium tűzoltószertárak felújítására irányzott 30 ezer eurós hozzájárulását, ebből a támogatásból még egy fűtött garázst és szociális helyiségeket építettünk. A fejlesztés ezzel kezdődött” – mondta Bóna Zsuzsanna, Csallóköznádasd polgármestere.

A falu tulajdonában két tűzoltókocsi van, ahhoz, hogy ezek a vízzel teli ciszternák képesek legyenek az azonnali bevetésre, mindenképpen védett helyen kell parkolniuk.

„Tavaly, ugyancsak a belügyminisztériumnál, további támogatásért pályázott a falu, akkor még azt hittük, ismét sikeresek voltunk, mert további 12 ezer eurós támogatásra kaptunk ígéretet. Ugyanakkor ezt az összeget a mai napig nem folyósította a tárca, és arról sem tájékoztattak, megkapjuk-e végül az összeget. Így Vízi László tűzoltóparancsnok irányítása alatt a tűzoltók önerőből és önköltségen elkezdték a tervezett felújításokat”

– folytatja a polgármester.

Először az épület benti tereit javították ki, lecserélték a villany- és vízvezetéket és kifestették az összes helyiséget. Februárban kezdték el a munkálatokat, és a koronavírus-járvány és a karantén ideje alatt is dolgoztak. Természetesen minden előírást betartottak, mindig egy-két ember dolgozott a szertárban. Lassan a kinti földmunkák is a vége felé közelednek. Az építkezésben mindenki segített, a falu valamennyi vállalkozója kivette részét a munkából, ki pénzzel, ki pedig azzal, hogy ingyen dolgozott. Elkészült már Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének szánt szobor talpazata is, már csak a kinti tereprendezés és parkosítás van hátra.

A község mintegy 600 eurós anyagvásárlási költséggel támogatta a projektet, a költségek többi részét a helyi tűzoltók és vállalkozók állták.

„Hálás vagyok a tűzoltóinknak. Nemcsak ezért az önkéntes felvállalásért, hanem elsősorban azért, hogy bármikor készen állnak segíteni a közösségünknek. Szárazság idején öntözik a zöld területeket, vagy a nyári poros utakat frissítik, vagy éppen a karácsonyi díszkivilágítás felhelyezésében segédkeznek, de készenlétben állnak a fesztiválok és egyéb nagyobb rendezvények idején is. Bízom benne, hogy hamarosan lehetőségünk lesz hivatalosan is megköszönni munkájukat és megünnepelni az önkéntes tűzoltószervezet létezésének 130. évfordulóját” – fejezte be a polgármester.