Oldás és kötés – véget ért a zselízi Országos Népművészeti Fesztivál

Annak ellenére, hogy idén szerényebb körülmények közt, kevesebb fellépővel, közreműködővel, kevesebb nézővel és a közegészségügyi szabályokat, valamint a létszámkorlátozást szigorúan betartva rendezték meg a zselízi Országos Népművészeti Fesztivált, nem csalódott az, aki csütörtökön, pénteken és szombaton ellátogatott az Esterházy-parkba. Kirakodóvásár, kézművesek vándorkiállítása, játszóház, táncház, borkóstoló, szakelőadások, kistermelői piactér, lemezbemutató koncert és nótaest, gasztrotúra és kistermelői piac, beszélgetőestek és tűzijáték, kamaraszínház, főműsoridőben pedig szlovákiai magyar és magyarországi profi táncelőadások, valamint a SĽUK ünnepi műsora.

„Ahhoz képest, hogy a járványhelyzet miatt most, augusztusban sikerült csak megrendeznünk a fesztivált, meggyőződésem, hogy tartalmas, szakmai szempontból is színvonalas és közönségbarát a rendezvény. Az oldás és kötés nemcsak a Kincső táncegyüttes és barátai remek műsorának címe volt, de a fesztivál mottója is, a népi kultúra, a néptánc, a hagyományok, a szlovákiai magyarság értékeinek és megmaradásának kifejezése isˮ – mondta el lapunknak Juhász Eszter, a fesztivál igazgatója. Családias, zsúfoltság nélküli, szórakoztató műsorfolyamot láthattunk a három nap alatt, persze akadtak kisebb gondok is.

Malőrök

Kellemetlenségek, malőrök azért előfordultak a három nap alatt, de nem a járványügyi szabályok be nem tartása miatt. Csütörtökön este a Bartók Táncegyüttes fellépése alatt ismeretlen tettesek felfeszítették a művészek részére elkerített és lezárt területre vezető oldalsó hidat és szempillantás alatt loptak el személyes holmikat. Ezek egy része ugyan megkerült, de a jegyzőkönyv felvétele miatt a károsultak kénytelenek voltak hajnalban a rendőrségen ücsörögni. A fesztivál szervezői ezért megerősítették az ellenőrzést a park egész területén, pénteken és szombaton pedig már a városi rendőrség is járőrözött a helyszínen. A csütörtöki tűzijátékot pedig – a főszervező tájékoztatása szerint – azért kritizálták néhányan, mert veszélyes és felgyújthatták volna a parkot.

„Ezt csak rosszindulatként tudom értelmezni, a tűzijátékra ugyanis minden engedélyünk megvolt, a tűzoltók személyesen voltak jelen, a petárdákat pedig nem a parkból lőtték kiˮ – mondta el Juhász Eszter.

Szabályokat betartva

Volt, aki azért morgott, hogy egyáltalán nem lett volna szabad fesztivált rendezni, mert mi lesz, ha emiatt pár héten belül egész Zselíz megfertőződik. Juhász Eszter szerint ez szintén sanda és gonosz megjegyzés, ugyanis a fesztivál a járási közegészségügyi hivataltól is zöldet kapott, a hivatal képviselői a helyszínen ellenőriztek mindent, a higiéniai szabályokat, a létszám-stopot, az egykapus beléptetést és a maszkviselést is rendben találták.

„Furcsa és rosszízű, ha valaki emiatt morog, holott azt épp elhallgatja, hogy ő a családjával épp most tért haza Horvátországból. Ilyen alapon az összes fürdőt és turistaközpontot is le kéne zárni, nem?ˮ

– véli a főszervező. Csütörtök este egy agresszív részeget kellett határozottan kidobni a helyszínről, de egyéb rendbontás, szabálysértés nem történt, szerkesztőségünk tapasztalatai szerint is civilizáltan, kulturáltan szórakoztak az emberek. Szombaton stábunknak Gál Tamás kamaraszínházi előadását dicsérték, a Bartók Táncegyüttes műsorát, a Corvinus Közgáz Táncegyüttes fellépését és a csütörtöki nótaestet. Szombaton pedig a Kincső és Barátainak fellépése, a SĽUK műsora, valamint a gödöllői Urban Verbunk Rózsa Sándorról szóló táncszínházi estje aratott vastapsot és osztatlan sikert.