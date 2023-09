Ódor Lajos részt vett a Selye János Gimnázium tanévnyitóján (FOTÓK és VIDEÓ)

A miniszterelnök maga is a Selye János Gimnázium diákja volt egykor. Iskolai éveivel beiktatásakor, még májusban foglalkoztunk. Az iskola tanulóinak többek között most elmondta, amikor a kormányzás kezdetén arról beszélgettek, hogy mely régiókat kellene meglátogatniuk a rendelkezésükre álló szűkös időben, úgy azonnal tudta, hogy vissza kell jönnie Komáromba. A tanévnyitót követően Ódor Lajos felkereste egykori osztályát is, ahol beült a padjába, majd a gimnázium aulájában találkozott a diáksággal.

Bővebb beszámoló hamarosan!