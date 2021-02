Nyitnának is, meg nem is a szakközépiskolák

A járványügyi bizottság ülése után bejelentett javaslatról egyelőre nem kaptak kézzelfogható információt az iskolák. Az elképzelés szerint azok a végzős szakközépiskolás diákok térhetnének vissza az iskolapadba, akiknek negatív tesztjük van. Van olyan igazgató, aki örül a javaslatnak, mások szerint veszélyes iskolába engedni a gyerekeket, és felesleges felborítani az online menetrendet.

Ideje, hogy iskolába jöjjenek

A Dunaszerdahelyi Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskolában várják vissza a diákokat, hogy az érettségi előtti hónapban, valamint a szakvizsgák előtt jobban felkészíthessék őket a kihívásokra.

„Mi felkészültünk az oktatásra, örülünk a gyerekeknek. Az iskolákban körülbelül száz diákot érintene a nyitás, megoldjuk a szervezést, csak jöjjenek” – fogalmazott Vajda Angelika igazgató

hozzátéve, hogy ugyan nagy hangsúlyt fektettek az online oktatásra, és a tananyag számonkérésére, de a személyes kapcsolattartást pótolhatatlan.

Nem megfontolt lépés

Szabó László, a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola igazgatója szerint nem megfontolt lépés a jelenlegi járványügyi helyzetben visszaengedni a diákokat az iskolába. Az igazgató a pedagógusok, és diákok egészségének veszélyeztetése mellett gyakorlati érveket is felhozott a javaslat ellen. „Úgy tudom, hogy öt diákot fogadhatnának osztályonként. Nálunk naponta reggel 8-tól délután 1-ig tart az online oktatás szabályos szünetekkel. Minden diák elfogadta ezt a rendszert, amit most megbontanának. A diákjaink tömegközlekedéssel is érkeznének az iskolába, de most karantén miatt kevesebb autóbusz jár. Néhány gyereknek kellene felfűteni a 220 férőhelyes kollégiumot. Kérdés, hogy a tanárok mikor oktatnák az otthon maradt negyedikeseket.

Aki ezt a javaslatot kitalálta, annak semmi köze a pedagógiához. Vagy mindenkit visszaküldünk az iskolapadba, vagy senkit” – nyilatkozta Szabó László

hozzátéve, hogy a diákoknak joguk van az oktatáshoz, a szülőknek, és nagyszülőknek pedig az egészséges élethez. Az iskolában 54 év a tanárok átlagéletkora, és az igazgató figyelmeztet, hogy a negatív antigén-teszt sem jelent garanciát. Ettől függetlenül ha a diákok szeretnék, akkor megnyitják az iskolát. „Ha a diákok egy része jelzi, hogy szeretni visszajönni, akkor megoldjuk. A szülőktől már érkezett néhány felháborodott reakció, hogy nem engedik távolabbi régiókból az egyik legfertőzöttebb járásba a diákot” – folytatta az igazgató.

Hiányzik a gyakorlat

„Nem tartom reálisnak a nyitást, a járványügyi helyzet sem indokolja, a tanárok még nincsenek beoltva, és a szülők sem engednének vissza minden gyereket” – nyilatkozta lapunknak egy pedagógus utalva arra, hogy a magas fertőzöttségi arány miatt megalapozott a félelem. Hónapok óta otthonról tanulnak a diákok, leginkább a gyakorlati oktatás hiányzik nekik, az általános tantárgyak tananyagát ugyanis teljes mértékben elsajátíthatták az online oktatás során. A gyakorlatban azonban jelentkezhetnek hiányosságok. A pedagógus elképzelhetőnek tartja, hogy ezeket akár nyáron, a szünet alatt pótolják a gyerekekkel. Az Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskolában az online oktatás keretében átadják a tananyagot, de az igazgatónő elismerte, hogy kemény munka vár a diákokra, ha visszatérnek az iskolapadba. „Egy év gyakorlati oktatás vonult át az online térbe. Az oktatók és az iskola mindent megtesznek, de sok függ a diákoktól is, hogy mennyire kapcsolódnak be.

Szerintem minden szakközépiskola azon dolgozik majd, hogy az év folyamán pótolja a szakoktatást” – véli Vajda Angelika,

aki túlzásnak tartja, hogy a Covid-időszak végzőseinek érettségi bizonyítványa nem lenne egyenértékű azokéval, akik korábban, normális körülmények között végezték el az iskolát. Szabó László megjegyezte, hogy a negyedikeseknél nem hiányzik a gyakorlati oktatás, de rámutatott, hogy hiába próbálnák visszaküldeni az iskolásokat, ha a cégek nem tudják fogadni őket a gyakorlaton.