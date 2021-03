Nincs teltház a galántai kórházban

Közel 3200 személyt oltottak be a galántai kórházban a hétvégéig. A Covid-férőhelyek csaknem 70 százaléka foglalt jelenleg.

A Svet zdravia kórházcsoporthoz tartozó galántai Szent Lukács kórházban jelenleg 88 pácienst ápolnak a Covid-19 betegséggel összefüggésben. Közülük 12 páciens kap mesterséges lélegeztetést, 76 pedig oxigénterápiában részesül. A koronavírussal fertőzött betegek számára összesen 132 férőhely áll rendelkezésre. A galántai inzétmény január 7-től működik kizárólag Covid-kórházként. Egy hónappal ezelőtt adtunk hírt arról, hogy a Svet zdravia több intézményében, így a galántaiban is telítődtek a férőhelyek. Ahogy a mostani adatokból kitűnik, azóta kevesebb a kórházban ápolt koronavírussal fertőzött betegek száma. Az intézmény épületében működő oltóközpontban az AstraZeneca vakcináját 500-an kapták meg. A Pfizer/BioNtech oltóanyagával 3163 személyt oltottak be egyszer, a második adagot 2627 személy kapta meg március 13-ig. Nagyszombat megye várja azoknak az orvosoknak és nővéreknek a jelentkezését, akik bekapcsolódnának az oltásba. “Feltételezhetően minden hétvégén zajlik majd az oltás egészen június végéig. Amennyiben elegendő számú orvos és nővér kapcsolódik be az oltásba, jelentősen csökken a munkavégzésük gyakorisága” - áll a megye felhívásában. Az érdeklődők a chalupkova.jana@trnava-vuc.sk és a magalova.slavka@trnava-vuc.sk e-mail címeken jelentkezhetnek, hogy ezzel segítsék az oltás szervezését végző megyei önkormányzat munkáját.