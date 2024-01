Népszerű a nádszegi mozi

Néhány éve fogalmazódott meg az egykori nádszegi mozi felélesztésének gondolata, majd egy nagy sikerű nyári szabadtéri vetítés után a galántai Cinema 16 mm filmklub vezetője, Jezsó László szervezésében újraindultak a filmvetítések Nádszegen. A község önkormányzata örömmel támogatta a kezdeményezést, így januártól minden hétvégén négy fimmel várják a látogatókat a kultúrház régi mozitermében működő Malom Moziba. Eddig összesen közel 250 látogató volt, vagyis 20-30 személy alkalmanként. Jezsó László az Új Szónak elmondta, vasárnap mindig kevesebben vannak.

„Karácsony előtt a két helyi alapiskolát fogadtuk a moziban, majd január 6-án indult a rendszeres vetítés. Még nagyon az elején vagyunk, több idő kell ahhoz, hogy az emberek megszokják. Eddig szombaton és vasárnap volt vetítés, délután mesét vagy gyerekfilmet, este pedig inkább a felnőtteknek vagy az ifjúságnak szóló filmeket mutattunk be. Februártól péntekenként is szeretnénk vetíteni”

– mondta.

A Malom Moziban jelenleg az E-Cinema vetítőtechnológiát használják, amivel csak régebbi, nagyjából féléves, MP4 és DVD formátumú filmeket tudnak vetíteni, de a polgári társulásként működő Cinema 16 mm filmklub tagjai dolgoznak azon, hogy a nagy mozik legújabb filmjeit is le tudják vetíteni Nádszegen.

„Ehhez be kell szereznünk egy DCI digitális projektort, ami májusban-júniusban sikerülhet. A szlovákiai és csehországi mozik digitalizálást terveznek, új DCI Laser projektorokkal szerelik fel a filmszínházakat, így reméljük, hogy jó áron hozzájuthatunk egy használt DCI vetítőhöz, amellyel a legújabb filmek is eljuthatnak ide. Hatalmas moziterem van itt, amit a kultúrházzal együtt jó lenne felújítani, habár a régi mozi hangulatának is megvan a varázsa. Sok olyan mozi van nagyvárosokban is, ahol a régi berendezést meghagyták, mert sokan kimondottan azt az érzést keresik, amit csak a régi mozik tudnak nyújtani. Ahogy a zenében és az öltözködésben is divat a retró, úgy az analóg filmvetítés is keresett”