Nem vetette vissza a sérülés a pati MMA-s Kristófot

Akár siker koronázza, akár kudarc jellemzi egy sportoló fontos versenyét, az utólagos számvetés hangulata mindig nagyon hasonló. Persze sokkal kellemesebb a jó eredmény hátterét firtatni, de ahogy Fazekas Kristóffal, az edzőjével és édesapjával végigbeszéljük a tapasztaltakat, az is nagyon tanulságos. A komáromi Wolf Fight Club termében ülünk egy körben, s felidézzük, hogy mi is történt néhány napja az Egyesült Arab Emírségekben.

Veszélyes rúgások

Kristóf egyetlen ellenfele egy egyiptomi srác volt, aki az első másodperctől kezdve rendkívül agresszívnak bizonyult. Ez persze nem feltétlenül jelent rosszat egy küzdősportban, amennyiben közben nem sért meg bizonyos szabályokat. A pati MMA-s sérülését még egy szabályos, s egyre jobban elterjedő rúgástechnika okozta, amely ellen alig lehet védekezni.

„Mostanában kezdett divatba jönni ez az alsó lábszárra való oldalsó rúgás. A combokat meg tudjuk erősíteni, de az alsó lábszárat nagyon nehéz, ahol ínszalagok futnak, s belülről és kívülről is ki vannak téve a rúgásoknak”

– magyarázza a szakmai hátteret edzője, Farkas Péter. A rúgás ugyan szerencsés esetben kivédhető, de ehhez rettentően sok gyakorlásra és rutinra van szükség. Általánosságban viszont mire a sportoló szeme meglátja, hogy ez fenyeget, már meg is kapta azt. További sajátossága ennek a technikának, hogy ha egy technikailag gyengébb, kevésbé felkészült ellenfél veti be, akkor fölénybe tud vele kerülni egy erősebb ketrecharcossal szemben is. „A rúgásoktól folyamatosan romlott az állásom is, a bal vádlim külső részét találta el többször is. Szerintem egyébként nyerhető lett volna a meccs” – fejtegeti Kristóf, ám az egyiptomi ellenfél szabálytalankodott is. Az ő korosztályukban, egészen 18 éves korig még nem engedélyezettek a fejre mért ütések. Kristóf ellenfele azonban kétszer is megszegte ezt, mégpedig nyilvánvalóan szándékosan. A bíró meg is intette őt ezért. „Ezek a fejütések kizökkentettek. Az elsőnél 10 másodperc sem telt el a meccsből. Ezek ellen külön nem védekeztem, mert nem gondoltam, hogy megpróbálkozik velük” – mondja, s szavai alapján világos, mire játszott az ellenfél: a megintéssel járó, de leléptetést még nem jelentő szabálytalanságokkal jutott előnyhöz. Kristóf mindezek ellenére levitte az ellenfelét a földre, de a sérült láb miatt már nem tudott úgy mozogni a földharc során, ahogy szeretett volna. Majd az egyiptomi sráctól végül kapott egy karfeszítést, amellyel be is fejeződött a küzdelem.