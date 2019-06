Nem teljesen ingyenes az ingyen ebéd

Gőgh Margit, városi hivatal oktatásügyi osztályvezetője szerint bár a jogszabály elfogadása után a közbeszédben az ingyen ebéd fogalom terjedt el, sokkal pontosabb lenne a „támogatott ebéd” kifejezést használni. Az állami hozzájárulás az iskolaköteles óvodások és az alapiskolások étkezéséhez ugyanis egységesen 1,20 euró, ami nem fedezi teljes egészében a költségeket. Ráadásul szeptembertől az alapanyagok árbesorolása is változik, ami miatt bizonyos nyersanyagok ára emelkedik. Az óvodákban kb. 21, az iskolákban 13 százalékos növekedésre lehet számítani. Gőgh Margit arra is felhívta a figyelmet, hogy az állami támogatás csak akkor jár, hogy az óvodás/iskolás ténylegesen kiveszi az ételt. Az óvodákban ez nem jelent problémát, hiszen ott minden gyerek együtt étkezik, de a kamaszoknál gyakran előfordul, hogy nem mennek el ebédelni az iskolakonyhára, hiába vannak bejelentve. Szeptembertől ilyen esetben az szülőnek ki kell fizetnie a teljes árat az ebédért.

Szülői hozzájárulás

Ami az összegeket illeti: eddig egy napi étkeztetés az óvodákban – tízórai, ebéd, uzsonna – 1,19 euró volt, ez szeptembertől napi 1,55 euróra emelkedik Gútán. Tehát az utolsó éves óvodások szüleinek naponta 0,35 euróval kell hozzájárulniuk a költségekhez, ami 20 munkanapot számítva havonta 7 eurót jelent. A többi óvodás étkeztetése 1,55 euróba, azaz havi 31 euróba kerül a szülőknek. Ami az alsó tagozatos alapiskolásokat illeti, a szülők számára a havi étkezési hozzájárulás 4 euró, a felső tagozatosok szülei számára 4,60 euró lesz (a teljes összeg havi 27-29 euró lenne az állami támogatás nélkül). Ezek a hozzájárulási tételek egységesen vonatkoznak minden gyerekre, a szociálisan hátrányos helyzetű családokból érkezőkre is. Ők az óvodában eddig havonta 3,80 eurót fizettek, ezentúl, ha iskolaköteles gyerekről van szó, automatikusan 7,20 eurót fognak fizetni, míg az iskolában étkezők az eddigi havi 60 cent helyett 4 eurót (alsó tagozatosok), illetve 1,80 euró helyett 4,60 eurót. A hátrányos helyzetű, nem iskolaköteles óvodások esetében a szülőknek továbbra is kérvényezniük kell az összeg csökkentését, és ha jogosultak a támogatásra, ezentúl ők is 7,20 eurót fizetnek majd havonta.

20 eurós kaució

Az általános érvényű rendelet 20 eurós kauciót is bevezet, ezt augusztus 20-ig kell befizetniük a szülőknek. Ebből vonják majd le azon ebédek költséget, amikor a diák nem jelentkezik ki időben az ebédről, de nem is fogyasztja el azt. Ilyen ebédhez viszont az állam nem járul hozzá az 1,20 euró támogatással. A szociálisan hátrányos helyzetűek kérvényezhetik a kaució elengedését.

„A támogatott ebéd bevezetése komoly adminisztratív terhekkel is jár, és szoros együttműködést feltételez az iskola, a szülő, a szociális munkások és a város között – mondta Gőgh Margit. – Az első hónapok tapasztalatai mutatják majd meg, mennyire kérik majd számon a szülők gyerekükön, hogy tényleg elment-e ebédre az iskolában. Ha nem, azt a szülő pénztárcája bánja. A törvény célja egyébként éppen az, hogy javítsa a diákok étkezési szokásait, rendszeresen ebédeljenek, és lehetőleg egészséges ételt.”

Chiprendszert vezetnek be

Ahhoz, hogy hatékonyan lehessen ellenőrizni, a diák valóban kivette-e az ebédet, chiprendszert vezetnek be a konyhákon, a próbaüzemelés már zajlik Gútán. Gőgh Margit arról is beszámolt, hogy a jelenleg a diákok mintegy 60 százaléka (620 gyerek) étkezik az iskolakonyhákon, ezt az arányt szeretnék legalább 10 százalékkal emelni. Az étkezők számának növekedésétől függően tudnak új konyhai munkaerőt is alkalmazni, az ő bérüket az állam 95 százalékban állja.