Nem támogatja az MLSZ a királyhelmeci sportcsarnok építését

Királyhelmec | Nem tud anyagi támogatást adni a Magyar Labdarúgó Szövetség a Bodrogköz központjában tervezett Buzánszky Jenő Sportcsarnok építéséhez.

Hosszú ideje problémát okoz, hogy a magyar alapiskolának nincs tornaterme, se sportpályája. A gondokat a korábbi önkormányzatok is próbálták megoldani, de azon kívül, hogy 2007-ben elkezdődött, majd röviddel ezután le is állt az építkezés, gyakorlatilag semmi nem történt az ügyben. A jelenlegi önkormányzat ezért célul tűzte ki egy sportcsarnok megépítését, amely a Bodrogközben élő embereket szolgálná. A beruházással kapcsolatos terveket átdolgoztatták, majd keresni kezdték a lehetőségét annak, hogy a fejlesztés megvalósításához támogatásokat szerezzenek. A város jelenlegi anyagi helyzetében, hosszú lejáratú hitelből fel tudná ugyan építeni a sportcsarnokot, de ezt csak egyéb, szintén régebben időszerű fejlesztések rovására tehetné meg. Időközben egyébként arról is döntés született, hogy az új létesítményt a város díszpolgáráról, az Aranycsapat legendás labdarúgójáról, Buzánszky Jenőről neveznék el, a kezdeményezést a sportember fia, ifj. Buzánszky Jenő is támogatta.

Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere lapunknak elmondta, jó pár magyarországi intézményt megszólítottak, hogy lehetőségeikhez mérten anyagilag is járuljanak hozzá a tervek megvalósításához, de eddig egyetlen ilyen forrásból sem sikerült pénzt szerezni. A szlovák kormány azonban legutóbbi, Tőketerebesen tartott kihelyezett ülésén 500 ezer eurót hagyott jóvá erre a célra, az összeg már meg is érkezett a város számlájára. A Nemzetpolitikai Államtitkárság tavaly arról tájékoztatta a várost, hogy a kért támogatás összege meghaladja a nemzetpolitikai keretben rendelkezésre álló forrásokat, a Miniszterelnöki Kabinetiroda pedig a megkeresést az Emberi Erőforrások Minisztériumába továbbította. Nemrég az Aranycsapat Alapítványt és a Magyar Labdarúgó Szövetséget is megkeresték a kérelmükkel, ám az előbbi szervezettől egyelőre nem kaptak választ, az MLSZ pedig a napokban szintén arról értesítette a városvezetést, hogy nem áll módjában ilyen támogatást nyújtani. A polgármesternek írt válaszlevelében Csányi Sándor elnök kifejtette: „A Magyar Labdarúgó Szövetség beruházások, fejlesztések pénzügyi támogatásához nem rendelkezik saját forrásokkal. A jelenleg is zajló fejlesztésekre (...) kivétel nélkül a Magyar Kormány biztosít költségvetési forrást, az MLSZ feladata a források technikai továbbítása és a programok sportszakmai felügyelete. Fentiekre tekintettel a támogatási kérelmére nem tudunk pozitív választ adni.”

A polgármester elmondta, mivel a sportcsarnok építését minél hamarabb szeretnék elkezdeni, sajnálatos, hogy az eddigi magyarországi megkeresések nem hoztak eredményt, de bízik abban, hogy mégis sikerül támogatókat és támogatásokat szerezni a célok eléréséhez.