Nem egyszerű eljutni a bősi karanténközpontba és onnan haza

A határig sem könnyű



Mária a német határ mellett ápolt egy idős házaspárt három hétig, mire azonban hazaindult volna, a határokat lezárták. Több mint egy hétig tartott, hogy megszervezze a hazautat, végül vonattal jutott el az egyik határátkelő közelébe. Az ügynökség autói – melyekkel kijutott – leálltak, a magánfuvarozók, akik az ápolók szállításával foglalkoznak, a helyzetre való tekintettel hatalmasat emeltek az áraikon. Míg korábban Rimaszombattól a német határig 70 euróért vitték ki az ápolókat, most csak az osztrák–szlovák határig 120 euróba került volna az út. A vonatközlekedés viszont megbízhatóan működik Ausztriában, és mivel kevés az utas is, a megfertőződés esélye is kisebb. Köpcsényből Horvátjárfaluig csak gyalog lehet eljutni, az osztrák taxisok nem vállalnak oda utat. „Ez három kilométeres út, de itt már többen gyülekeztek. Volt itt egy diáklány, de olyan is, aki Kanadából jött" – mondta Mária.



Hiányos tájékoztatás



A határon mindenki adatait felveszik. Ha valaki a karanténközpontba akar menni, annak fel kell hívnia a 112-es számot, ahol közlik vele, hogy nemsokára érte küldenek egy buszt. A buszra a határátkelő melletti sátorban lehet várakozni, csakhogy azt senkivel nem közlik, hogy meddig. Máriának és a vele várakozóknak szerencséjük volt, mert „csak? két órát kellett várniuk napsütéses időben, de Bősön megtudta, hogy volt, aki 5–6 órát álldogált a sátorban pokróc, víz vagy bármilyen frissítő nélkül. Ha a busz végre megérkezik, akkor a várakozókat feltereli rá egy védőfelszerelést viselő alak, aki viszont semmilyen információt nem nyújt arról, hogy a busz hova megy, hol fog megállni és meddig tart az út. Mivel a védőfelszerelést látva kicsit mindenki megszeppen, az érkezők kérdezni se nagyon mernek.

A karantén nem hotel



A bősi karanténközpontba érkezőket felszólítják, hogy alakítsanak csoportokat, ki kivel lakna. A sejtszerűen elrendezett lakóegységekben két szobára jut egy zuhanyzó: az egyikben két, a másikban három ágy van. Mária elmondása szerint ezzel még nem is lenne baj, csakhogy a higiéniai körülmények az érkezésükkor katasztrofálisak voltak. Mivel ő és lakótársai előzőleg tájékozódtak a tapasztalatokról a közösségi hálón, ezért előrelátóan bevásároltak tisztítóés fertőtlenítőszerekből, de ha valaki csak úgy beesik a bősi karanténközpontba, akkor igen komoly meglepetések érhetik. Mária takarítással és fertőtlenítéssel töltötte az első napját, mivel a szoba egyáltalán nem volt rendbe rakva az előző lakók után. Ráadásul a takarításhoz eszközeik sem voltak: a saját pólóikkal kellett felmosniuk a padlót, letörülni a polcokat, kitisztítani a fürdőszobát, ha tiszta helyiségekben akarták eltölteni a karantén idejét. Beköltözéskor mindenki csak egy törülközőt, egy guriga WC-papírt és egy szappant kap, ezzel kell kihúznia a karantén idejét.

„Ha karanténba teszik az embert, hogy ne fertőzzön, és olyanokkal rakják össze, akiket nem is ismer, akkor a higiéniára jobban ügyelhetnének" – véli Mária.

A szobákban az első nap takarítással telt

Azért ki lehet bírni



Ezeket leszámítva azonban a bősi központban ki lehet bírni azt a pár napot. A bentlakók szerint az étel nem rossz, és vizet is kapnak. 13 eurót kell naponta fizetni a három étkezésért, erről állítólag számlát is kapnak az ott tartózkodók. Az ételt a szobához hozzák és az ajtó előtt hagyják. A szobát nem szabad elhagyni, csak a balkonra mehetnek ki levegőzni. Mária elmondása szerint emiatt az emberek nem is panaszkodnak, mindenki tudja, hogy nem üdülni jött Bősre. Egyedül az érkezéskor tapasztalt kosz miatt háborog.

„Legalább rongyokat, seprőt, fertőtlenítőszereket tehettek volna a szobákba, mert az egyáltalán nem higiénikus, hogy az előző lakók után nincs kitakarítva, felmosva a szoba. Tiszta por volt minden, a fürdőszobáról nem is beszélve. Mi hoztunk tisztítószereket, de biztos van, aki nem gondolt erre. Ha azt akarják, hogy ne betegedjünk meg, akkor erre ügyelni kellene."

Reggel hattól tízig vannak a központban az önkéntesek és a segítők, tíz után csak a rendőrök járőröznek. Mindent telefonon intéznek, a recepcióra lehet hívni, ha valakinek valamilyen problémája akadna. Az érkezőket öt nap után tesztelik, mivel ekkor már majdnem biztosan ki lehet mutatni a vírust. Az eredményt nagyjából egy nap után kapják meg, és ha negatív lett, egy órán belül el kell hagyniuk a karanténközpontot. Ezzel azonban a kálváriának még nincs vége, további 14 napos elzártság következik, de már otthon, házi karanténban. Ezt a hírt azonban mégis mindenki örömmel fogadja, mert azt jelenti, hogy nem kapták el a Covid-19-fertőzést, és hazatérhetnek.