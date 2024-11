Nem adják olcsón a Nánai úti telket Párkányban

A rendkívüli ülés elején rögtön egy közérdekű díjmódosításról tárgyalt a képviselő-testület. Mivel a parlament a napokban elfogadta, hogy az elszállított kommunális hulladék utáni törvényi illeték tonnánként 15 euróról 70 euróra emelkedik, ezért több település adóemelésre kényszerül januártól, azaz emelkedni fog a hulladékelhordási díj Párkányban is.

A városban jelenleg 40 euró a lakossági hulladék elszállítása évente és személyenként, ez a díj januártól akár 60 euróra is emelkedhet, de pontos összegről most még nem határoztak a képviselők, erről leghamarább év végén, a jövő évi városi költségvetés elfogadásakor döntenek majd.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy az Ady utcai közlekedési helyzet végleges megoldása érdekében a városi hivatal készíttessen egy részletes tervet, amit a járási közlekedésrendészet hagy jóvá. Az elképzelés szerint az utcát a Petőfi utca felől egyirányúsítanák, mégpedig a borászathoz letérő szakaszig, oda pedig csak az ottlakók, illetve az üzembe érkezők hajthatnának be. A végleges forgalmi rendet és a táblákat viszont a közlekedésrendészet szabja majd meg.

A rendkívüli ülésen arról is határoztak, hogy a Nánai út melletti új bérlakások, azaz két új lakótömb felépítésére készüljön tervdokumentáció. Mivel a leendő lakások építését az Állami Lakásfejlesztési Alap (Štátny fond rozvoja bývania) támogatásából fedeznék, ezért a projektet teljes mértékben az alap paramétereinek és előírásainak megfelelően kell kidolgozni, csak úgy lehet állami pénzért folyamodni. Új bérlakások építésére az illetékes minisztérium és az alap várhatóan januárban ír ki pályázatot.

Mennyi az annyi?

Hosszas vita után a képviselő-testület döntött az eladásra kínált, üzleti-kereskedelmi célra kijelölt, Nánai út melletti városi telekről is.

A határozat értelmében nyilvános versenytárgyalást írnak ki a kéthektáros terület eladására, mégpedig négyzetméterenként háromszáz eurós kiinduló árral.

Természetesen az nyer, aki a legtöbbet adja majd a városi telekért. A nyertes vevőnek, ill. a lehetséges beruházónak zajvédelmi falat is építenie kell majd a Vadas irányában, Párkánynak pedig elővásárlási joga lesz abban az esetben, ha a vevő továbbértékesítené a telket. A tenderértékelő bizottságban az összes képviselő helyet kap, a versenytárgyalást még idén meghirdetik.

A programpont vitájakor a kiindulási árra három javaslat is elhangzott, 180 eurós, 240 eurós és 300 eurós négyzetméterárral.

A független képviselők közül többen is eltúlzottnak, spekulatívnak és indokolatlannak tartották a Szövetség-frakció és Fekete László Szövetség-frakcióvezető 300 eurós javaslatát, mondván, hogy ez az egész versenytárgyalás értelmét és eredményét is veszélyeztetheti, azaz ilyen áron eladhatatlan lesz a terület. Szerintük ez még a vagyonkezelési osztály által bemutatott, más települések, megyék telekeladási áraihoz képest is túlságosan magas alapár.

A Szövetség frakciójának zöme és Fekete László is visszautasították, hogy ők obstruálnának, épp hogy felelősen járnak el a közvagyon esetében, mert szerintük, ha már eladásra kerül a terület, akkor minél több pénzt kell belőle szerezni a városnak. Úgy vélik, a vonatkozó területnél azt is figyelembe kell venni, hogy az a fürdő mellett található, lukratív helyen van, nem szántóföld, a piaci ára pedig bőven sokkal több lehet a felértékelt, ill. a kiinduló árnál. Ha pedig első körben mégsem akadna vevő a telekre, akkor újra ki lehet majd írni a versenytárgyalást, mérsékeltebb árakon.

Óvodai és iskolai fejlesztések

A képviselő-testület beleegyezett, hogy az Ady utcai szlovák alapiskola korszerűsítse a régi futópályát, továbbá a volt közlekedési kispályán egy szabadtéri öko-oktatási teret hozhasson létre, illetve egy olyan járdát is, amelyen a mozgássérült gyerekek is akadálytalanul eljutnak a szaktantermekbe.

Ez egy 268 ezer eurós projekt, részben állami és uniós finanszírozással és 45 ezer euró önrésszel, az iskola a képviselő-testületi jóváhagyás után pályázik a fejlesztésre.

Szintén jóváhagyták az Ady Endre Alapiskola fejlesztését, melynek értelmében az intézmény a tornaterem felújítására pályázik a minisztériumnál, azzal, hogy a sporteszköz - beszerzésre és az inkluzív oktatási eszközökre fordítandó keretösszeg 300 ezer euróra emelkedik, az önrész pedig maximum 24 ezer euróra.

A képviselő-testület a Bartók utcai óvoda beruházást is nyugtázta. Az óvodában új közlekedési játszóteret építenek a kicsiknek, mégpedig a Smurfit-Kappa vállalat adományának köszönhetően. A cég idén 40 ezer eurót ad erre a célra az ovinak, jövőre pedig további 40 ezer euróval támogatja a projektet.

A rendkívüli ülésen közölték, hogy Nyitrai Viktor képviselő lemondott az Enerbyt cég felügyelőtanácsi tagságáról, helyére a Szövetség-frakciójának kell majd új személyt jelölnie.