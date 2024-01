Negyvenöt év az éneklés szolgálatában

Folyton mozgásban

A kórusvezető kifejtette, amikor elkezdte, nem gondolt arra, hogy meddig fog tartani ez a munka, de a pozitív visszajelzések állandóan arra ösztönözték, érdemes folytatni.

„Amikor a fellépéseken a nézők tapssal jutalmaztak minket, mindig újabb ötletek merültek fel, merre lehetne továbblépni, milyen műveket lehetne megtanulni, hogyan lehetne színesíteni a műsorokat. Talán nem is kell arra gondolni, hogy meddig fogjuk folytatni az utat. Ha valami tetszik a közönségnek, akkor az a következő évben is tetszeni fog, és egy idő után elvárják, hogy újra és újra meghallgathassanak minket. A különféle versenyeken, fesztiválokon változó sikerrel szerepeltünk, de ezzel nem sokat törődtünk, mert felismertük, a lényeg az, hogy találkozunk más kórusokkal, együtt énekelünk és mindig van idő a szórakozásra is. Ezek az élmények erőt adnak ahhoz, hogy továbbgondoljuk, hogyan folytassuk. A közös éneklés olyan lelki boldogságot ad, hogy nem lehet abbahagyni”

– fogalmazott. Úgy véli, a modern kor azt hozta, hogy nagyon színes lett a világ, egyre több rendezvény van, ahol szerepelhetnek és találkozhatnak a dalostársakkal. Ez rengeteg próbával, felkészüléssel jár, csak nyáron van néhány hét, amikor szünetet tartanak, de általában akkor is vannak fellépések. Megjegyezte, mindig lehet rájuk számítani, nem szokták visszautasítani a felkéréseket a fellépésre. Azt is hozzátette, aki az elmúlt 45 évben csatlakozott az énekkarhoz és később kilépett a csoportból, annak mind nyomós oka volt rá. Tapasztalatai szerint ugyanis az emberek szeretnek együtt lenni, énekelni, közösségbe járni.

Tavaly nagy sikerrel mutatta be a csoport a helyi néptáncosokkal, szavalókkal kiegészülve Petőfi Sándor A helység kalapácsa című elbeszélő költeményét, amellyel felléptek a nagyfödémesi Szentgyörgyi Miklós Színjátszó Fesztiválon, az esztrádcsoportok területi seregszemléjén, majd a Szepsiben és Buzitán szervezett Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválon. Több helyen bemutatták a környéken is a darabot, amelyet a Petőfi-emlékév alkalmából tanultak meg. Nemcsak a közönség, hanem a szereplők is annyira élvezték a projektet, hogy idén is szeretnének hasonló vidám darabot színpadra állítani. Közben szorgosan készülnek a nótaestre, amely február elején lesz a helyi kultúrházban.

A beszélgetés végén Mészáros Magdolna fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a férje, György és a szülei, illetve a családja támogatása nélkül sem a könyv nem született volna meg, sem az énekkar nem létezne már negyvenöt éve.