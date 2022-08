Négy napja szivattyúzzák a vizet a Sajót beszennyező szideritbányából

Alsósajó (Nížna Slaná) | A hónapok óta katasztrofális állapotban lévő, a közeli szideritbányából kizúduló szennyezés miatt élővilágát szinte teljesen elveszített Sajó folyó jövője továbbra is kérdéses. Bár a környezetvédelmi minisztérium szakemberei hétfő óta próbaszivattyúzást is elindítottak, a Vasércbányák Állami Vállalat pedig a Kassa Megyei Önkormányzattal tegnap egy víz alatti feltérképezést is végrehajtott, még sok időbe telhet, mire a folyóba visszatér az élet.