Negatív választási csúcsokat dönt a Komáromi járás

Az elnökválasztás első fordulójához hasonlóan a második fordulóban is a Komáromi járásban volt a legalacsonyabb a részvételi arány az országban, csupán 24,44 százalék, ami 3,4 százalékkal elmarad az első fordulóban mért 27,84 százalékos részvételtől is.

Komárom | Az elnökválasztás első fordulójához hasonlóan a második fordulóban is a Komáromi járásban volt a legalacsonyabb a részvételi arány az országban, csupán 24,44 százalék, ami 3,4 százalékkal elmarad az első fordulóban mért 27,84 százalékos részvételtől is.

Járási összesítésben Zuzana Čaputová a szavazatok 72,94, Maroš Šefčovič 27,05 százalékát szerezte. Az első fordulóban Zuzana Čaputová toronymagasan nyert, a voksok 47,96 százalékát gyűjtötte be, a második Bugár Béla (21,98%), a harmadik Maroš Šefčovič (10,06%) volt. A számok alapján valószínűsíthető, hogy a Bugár Bélára szavazók túlnyomó többsége Čaputovát támogatta a második fordulóban.

A járás többségében magyarok lakta falvaiban mindenütt Čaputová győzött. Bogyán, Bogyaréten, Csicsón, Gútán, Kolozsnémán, Karván, Lakszakállason, Nagykeszin és Nemesócsán a szavazatok több mint 80 százalékát sikerült megszerznie, a szlovák falvak közül Zsemlékesen (Lipové) 78 százalékot kapott. Šefčovič csupán három szlovák településen, Újgyallán (Dulovce), Újpusztán (Mudroňovo) és Szilasházán (Šrobárová) tudta őt megelőzni, de Šefčovič támogatottsága mindenütt 60 százalék alatt maradt. Érdekesség, hogy az első fordulóban Újpusztán Štefan Harabín, Čaputová, Marián Kotleba volt a sorrend, Šefčovič csak a negyedik helyen végzett. Újgyallán Čaputová, Šefčovič, Kotleba, míg Szilasházán Čaputová, Šefčovič, Harabin lett dobogós. Azaz, ezekben a falvakban Kotleba és Harabin szavazói a második körben láthatóan Šefčovičot választották.

Az első fordulóban Ekelen (15,57 százalék) volt a legalacsonyabb választói kedv és további hét községben 20 százalék alatti volt a részvételi arány. A második fordulóban Madaré lett a kétes elsőség, itt a polgárok alig több mint 10 százaléka járult az urnákhoz, és további 15 községben 20 százalék alatt maradt a részvétel. Az első fordulóhoz hasonlóan most is Zsemlékesen volt a legmagasabb a választói kedv, 65,35 százalék, ami meghaladja még az első fordulóban mért 60,8 százalékot is.

A városokban, Ógyallán 32,38, Komáromban 28,48, míg Gútán 21,35 százalékos volt a részvétel. Čaputová legnagyobb arányban Gútán (81,67) tudott győzni, Komáromban 72,44, Ógyallán 69,86 százalékot kapott.