Naszvadi segítség a rászorulóknak

Az önkormányzat szerdán közölte, hogy a 70 évnél idősebb naszvadi lakosoknak maszkokat biztosítanak. Az első 200 védőeszközt az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek varrták, akik a Városi Hivataltól kapott címekre el is viszik azokat. A városvezetés felhívja a figyelmet arra is, hogy a maszkok kiosztása és viselése ellenére se hagyják el nyomós ok nélkül otthonaikat az idősek. Ezen felül nekik, valamint azoknak, akik valamilyen oknál fogva korlátozva vannak a mozgásukban, önkéntesek elintézik az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek és tisztálkodási készítmények megvásárlását és házhozvitelét. A rendeléseket e-mail, sms vagy telefonhívás útján lehet leadni minden délelőtt 8 és 10 óra között. További információkat a 0907-356-446-os telefonszámon vagy a unitednesvady@gmail.com címen kérhetnek az érdeklődők. A megrendelt termékeket, amelyek átvételénél be kell tartani a biztonsági előírásokat, napi egyszer szállítják ki.