Napról napra, hétről hétre újabb kihívások

„Az elkövetkező hetekben, hónapokban a társadalomban nőni fog a feszültség, ezt mindenképpen vegyük figyelembe a távoktatásnál is“ – így szól Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatójának iránymutatása, amelyet a tantestületnek küldött ki, s amelyben például mértéktartó osztályzást, s minél több kreatív módszer alkalmazását kéri a kollégáitól. Peternai Zsuzsanna, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázum igazgatója egyébként pont emiatt viszont úgy látja, iskolájukban a pedagógusok és a diákok is tudatosítják, hogy nincsenek egyedül a bajban, ez most egy általános válság – noha például a továbbtanulás feltételeinek elbizonytalanodása, vagy az évismétlés „réme“ egyértelműen nyomasztja a tanulókat.

Forgatókönyvek

Nagy kérdés, hogy mikorra normalizálódhat az oktatás ütemterve, ami a gimnáziumok esetében nagyban kihat a felvételizők és az érettségizők, vagyis a be- és kilépő diákok felkészülésére, terveire is. Andruskó Imre négy forgatókönnyvvel számol attól függően, hogy a járványhelyzet miatt mikor kezdenének májustól októberig az tanítást. Mindegyik verzió számos átütemezést, kényszermegoldást, improvizálást jelent. A legvalószínűbb szerinte, hogy május végén, június elején folytatódik a tanítás az iskola épületében, s egy hónap alatt megoldhatók a szóbeli érettségi vizsgák és a felvételik, a tanévet pedig június 30-án zárnák. Peternai Zsuzsanna is számol ezzel a lehetőséggel, de nem tudja, hogy az emberi erőforrásokat tekintve mennyire tudnák ezt „kapkodás“ nélkül megoldani. Szerinte mindenképp könnyítést jelentene, ha a nyári szünidő kezdetét július közepére tolnák ki.

Távoktatás

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke lapunknak elmondta, szerinte a gimnáziumoknál nem kéne nagy gondot jelentenie a digitális oktatás alkalmazásának, ugyanis a gimnazisták (ahogyan az egyetemisták is) elvileg már fel vannak vértezve a online terek és felületek ismeretével. Szövetségük már két hete bővíti a honlapjukon található adatbázist, amely a távoktatáshoz ad különféle tanácsokat, ötleteket és útmutatásokat az iskoláknak és a pedagógusoknak. Fekete Irén szerint eddig gondot jelentett az is, hogy tantestületen belül sem volt egységes platform a tanárok és a diákok közti kommunikációra: míg egyesek a kifejezetten erre a célra kifejlesztett szoftvereket (például Zoom, Classroom) alkalmazzák, mások egyszerűen emailen vagy a Facebookon keresztül oktatnak. Ezt mindenképpen egységesíteni kellene a célszerűen kifejlesztett számítógépes programok javára. Ugyanakkor úgy látja, sok pedagógus, köztük azok is, akik az SZMPSZ képzésein résztvettek, aktívak, s jól tudják használni a távoktatási platformokat. Mindenestre a távoktatás hatékonysága szerinte rendkívül tantestületfüggő.

Peternai Zsuzsanna arról számolt be, hogy eddig még nem próbáltak túlságosan új anyagot venni a gyerekekkel, inkább csak ismételtek, vagy a nem annyira megterhelő témakörökbe fogtak bele. Az elmúlt két hétben kétszer is kiértékelték a távoktatás tapasztalatait, tehát folyamatosan gondolkodva és tervezve próbálják megtalálni az ideális megoldásokat úgy, hogy a kreativitás és a csapatmunkát fejlesztésére essen a hangsúly.

Andruskó Imre a témával kapcsolatban felvetette azt is, hogy mindebben van egy „csavaros“ probléma is: mindeddig csomó erőfeszítésbe került a diákok elszigetelése a virtuális tértől, s ezzel szemben most pedig teljes erővel visszatereljük őket oda. Ettől függetlenül folyamatosan egyeztetnek a szülőkkel és a gyerekekkel, voltak olyan visszajelzések, hogy jelen körülmények között túl sok a feladat, főként akkor, ha több gyerek is van a családban – ilyenkor nem ritkán a számítógépek száma is gondot jelenthet. Tantestületének azt a tanácsot adta, próbáljanak kevesebb és a kreatív feladatokat adni a diákoknak.

Továbbtanulás külföldön?

Óriási kérdőjelek merültek fel a Szlovákián kívül továbbtanulni szándékozó érettségizők esetében. Mivel például az írásbeli érettségik elmaradak, ezért több tantárgyat – a jelen szabályok szerint – nem fog emelt szintűnek minősíteni a magyar oktatásügy, amely ellehetetleníti a felvételiket. Fekete Irén a napokban többek közt ezt a problémát is jelezte már a magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának. Nem világos továbbá, hogy más országok (például Ausztria, Csehország) esetében mi lesz a megoldás, lehetséges, hogy mindegyik esetben külön-külön egyeztetésekre lesz szükség.