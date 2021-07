Napokig terrorban tartott egy medve egy férfit Alaszkában

A férfi, aki nem akarta, hogy a nevét nyilvánosságra hozzák, egy elhagyott területen kempingezett a kunyhójában, ahol a medve rátámadt, ekkor sérüléseket szerzett a törzsén és a lábán, elmondása szerint az állat le is rángatta a folyóhoz.

A támadást túlélte, de a grizzly medve onnantól kezdve minden éjjel visszatért, és megpróbált bejutni a kunyhóba. A férfinél nem volt telefon, így miután már elvihelhetetlennek tartotta a zaklatását, a bádogtetőre egy SOS feliratot írt. A segítségkérést végül észrevették a kodiaki parti őrség helikopteréről, és kimentették a férfit.

