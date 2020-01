Mozgássérülteknek segít a Pető Intézet

A budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Karán működő intézmény a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével (SZMPSZ) működik együtt. Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke lapunknak adott tájékoztatása szerint magyarországi, államtitkársági ajánlásra esett a Pető Intézet választása Szlovákiában szövetségükre. Megtisztelőnek érezik a felkérést annak ellenére, hogy ez a témakör nem vág szorosan a munkakörükbe, de tudomásuk volt arról, hogy mekkora hiányt pótolhat az intézet.

Bárki jelentkezhet

A rehabilitáció során a világhírű Pető-módszert alkalmazzák majd az intézet szakemberei, és a szükséges speciális segédeszközöket is magukkal hozzák. Fekete Irén szerint az SZMPSZ megszólítja azokat, akik a szervezet látókörében vannak valamilyen módon, de bárki jelentkezhet náluk. „Az első találkozás alkalmával dönti el a szakember, hogy eredményes lehet-e a kezelés során ez a módszer az illető beteg számara. Amennyiben igen, besorolják őt a rehabilitációra” – mondta az elnök. 2019-ben volt már egy hasonló háromhetes rehabilitáció. Fekete Irén szerint a visszajelzések alapvetően csak pozitívak, mivel egy mozgássérült gyermeket gondozó szülő a legkisebb segítségért is nagyon hálás. A rehabilitáció a magyar állam és a Pető Intézet jóvoltából most is teljesen ingyenes a Szlovákiában élő magyar anyanyelvű, idegrendszeri károsodást szenvedett gyermekek és felnőttek részére egyaránt.

Jelentkezés január 16-ig

A kezelések helyszíne a Danubius diákotthonban lesz a Pro Selye Universitas n.o. közhasznú szervezet jóvoltából. A január 20-tól január 31-ig tartó kezelésekre e hónap 16-áig lehet jelezni a részvételi szándékot, a novakmonika.szmpsz@gmail.com címen vagy a +421-915-757-227-es telefonszámon.

Hiánypótló fejlesztés

Szlovákiában a Pető Intézet által képviselt szemléletmód és módszer hiánycikknek számít. „Magyarországon nagy hagyománya, kiépített rendszere, szakemberképzése és ennek hatására kiváló eredményei vannak a módszernek, melyet világszerte elismernek. Ehhez hasonló szintű rehabilitáció nálunk nincs. A magyar nyelvű szakemberek hiánya egész Szlovákiában érezhető, a szülők kénytelenek Magyarországra hordani a sérült gyermekeket” – mondja Fekete Irén.

Honosítási gondok

Hosszú idő óta gondot jelent a szlovákiai magyaroknak, hogy a Magyarországon végzett hallgatók óriási gondokkal szembesülnek, amikor vissza szeretnének térni, hogy idehaza dolgozzanak. Fekete Irén szerint az elmúlt évek során több szlovákiai hallgató is végzett a Pető Intézetben, akik visszatértek, de diplomájukat még nem tudták honosítani. A problémára a szövetség keretében működő Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulása már felhívta az illetékes állami szervek figyelmét.