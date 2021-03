Mozgalmas éve volt Bátorkeszinek

„2020. február 2-án a Körúti Színház előadása, a Bolond lány nyitotta meg a kulturális évadot községünkben, ez volt a 2019-ben egymillió euró támogatásból felújított kultúrház egyik első »avatója«. Ekkor még nem sejtettük, hogy hosszú időre ez lesz az utolsó színházi előadás Bátorkeszinˮ – kezdte Labancz Roland (MKP) polgármester a mintegy 3300 fős község elmúlt egy évéről szóló beszámolóját. 2020 márciusától új időszámítás kezdődött, ennek hatására minden tervezett rendezvényt töröltek, az önkormányzat pedig átszervezte a tevékenységét: „A község alkalmazásában dolgozók és az önkéntesek összefogtak és szájmaszkokat varrtunk. A rendkívüli helyzet ellenére a községi hivatal munkásai rendben folytatták a munkát, fontosnak tartottuk, hogy amit rendelet nem tilt, az ne álljon le, úgy a községi szolgáltatások, mint a falufejlesztés területén. ˮ

Fejlesztések több szálon

Labancz Roland szerint – járványhelyzet ide vagy oda – 2020 végére döntő többségben sikerült megvalósítaniuk a fejlesztési terveiket, el tudták végezni többek között a közterületeket és a községi ingatlanokat érintő karbantartó munkálatokat is. Jelentős felújítások zajlottak a község szívét képező fő téren. Nem csupán a kultúrház bejáratait csempézték le, illetve újították fel a lépcsőzetét, de az ingatlan körüli tér és a belső udvar térkövezése sem maradt el. Megújult a közelben álló szoborcsoport, s emelvényének kiskertje, a sétányra új díszlámpák kerültek ki. Új térkövet kapott a községi hivatal előtti terület, új padot és kerékpárállványokat telepítettek. A keszi emlékmű – amely alsó megvilágítást kapott – előtti terület is megújult, itt új parkolóhelyeket jelöltek ki.

(fotó: önkormányzat)

A kátyúzási munkák mellett sor került több járdaszakasz térkövezésére és problémás útszakasz újraaszfaltozására, illetve kiszélesítették a Rét utcát, emellett új zebrákat is kijelöltek, a Madari útra pedig zebralámpákat is telepítettek.

Miután 2019-ben a Kis utcai óvodát teljeskörűen felújították, 2020- ban a Rét utcait is renoválták. Nem maradt el a tűzoltószertár épületének szigetelése sem, illetve a Kováts József Alapiskola három tantermét is felújították, és eszközfejlesztésre is sor került. A sportpályák sem maradtak ki, az iskola területén egy modern multifunkciós műfüves sportpálya megépítése volt a legjelentősebb vállalás.

A tűzoltószertár épülete (Fotó: önkormányzat)

A multifonkciós sportpálya (Fotó: önkormányzat)

Még tart a Temető utca vízelvezető rendszerének kivitelezése, amely pályázati forrásból oldja meg az ott lakók évtizedes gondjait, amit az utcán felgyülemlő csapadék okoz. Bátorkeszi központjában egy új, modern egészségügyi központ is épült, ennek köszönhetően megfelelő színvonalon gondoskodhatnak a a szakorvosi betegellátásról.

Végül a hulladékgazdálkodás terén is történtek előrelépések: az építkezési hulladék összegyűjtésén túl a felgyülemlett beton ledaráltatására, valamint a növényi eredetű hulladék lezúzatására is sor került – emellett a komposztálók folyamatos kiosztását is végzik.

Tervekből nincs hiány

Labancz Roland tájékoztatása szerint idén folytatódik a főtér rekonstrukciója, mivel „köztereink modernizációja nagyban befolyásolja a településünkről kialakítható képet és javítja községünk élhetőségét. ˮ Elkezdődött a szolgáltatások háza épületének rekonstrukciója, a tető és a nyílászárók után idén az épület külső szigetelését és a környezete rendezését fogják megvalósítani.

„A játszótéren befejezzük a futópálya kialakítását gumiborítás lehelyezésével az újonnan kialakított futópályán, amely – remélhetőleg – azt követően teljes értékűen tudja szolgálni a sportolni vágyókat. Ugyancsak tervezzük a játékelemek egy részének cseréjét, megújításátˮ – fejtette ki a polgármester.

A napokban két pályázattal foglalkoztak: az egyik a gyűjtőudvar épületének felújítását célozza, a másik pedig az iskolai étkezde energiafelhasználásának javítását segíti napenergiát felhasználó fotovoltaikus cellák elhelyezésével. Bátorkeszi még decemberben egy újabb nagy összegű – 807 080 eurós – pályázatot nyert három középület fűtésrendszerének modernizálására. A telepítendő hőszivattyús rendszer a fűtési költségek komoly csökkentését hozza magával.

„A temető területén egy urnafal elhelyezését is tervezzük. További, nagyobb volumenű útrekonstrukciót és járdaépítést is előkészítettünk. Új, egyedileg tervezett buszmegállóink építése a felénél tart, ezt is be szeretnénk fejezni rövidesen. Közvilágítás terén a maradék pár szakasz lámpatesteinek cseréje szintén aktuális. Köztereink felújításának befejezése után egy komplex terv alapján zöldövezetek, fás és bokros területek, parkok kialakítása zárja a sort. Az uniós programozási időszak záró részében rövidesen megjelennek a kiírások, ezen pályázatokkal szeretnénk megalapozni a következő néhány év falufejlesztési irányvonalát ˮ – összegzett Labancz Roland, aki egyben azt is reméli, hogy a járványhelyzet javulásával községük visszatérhet a megszokott mindennapokhoz.