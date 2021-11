VIDEÓ: Modern sürgősségi ellátás a dunaszerdahelyi kórházban

Modern műszerek és diagnosztikai berendezések, állítható ágyak, izolációs szoba, és profi személyzet – a tegnap megnyitott aneszteziológiai és multidiszciplináris intenzív betegellátó osztályon minőségi ellátásban részesülhetnek a súlyos állapotban lévő betegek. Laczkó Balázs főorvos vezetése alatt egy összevont osztályon kezelik majd a sürgős ellátásra szoruló pácienseket. Miroslav Bdžoch a kórházat üzemeltető Svet Zdravia klinikai igazgatója szerint a sürgősségi osztály egy kórház szíve. „Nemcsak azért, mert műszerek által hallani a szívveréseket, hanem azért is, mert enélkül nem lehet megfelelő sürgősségi ellátást nyújtani” – szögezte le Bdžoch kiemelve az egészségügyi személyzet fontosságát is. A több mint kétmillió euró értékű beruházás döntő részét EU-s forrásból fedezték, az önköltség mintegy 260 ezer euró volt. Bock Sylvia a dunaszerdahelyi kórház igazgatója elmondta, négy osztályt, az ideggyógyászatit, a belgyógyászatit, az intenzív sebészetit és az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályt vonták össze az új egységbe. „Ezek eddig különböző helyeken voltak a kórházban. Most azonban már komplexebb ellátást tudunk majd nyújtani a betegeknek.

A modern felszerelés és a felkészült szakmai csapat a záloga annak, hogy megfelelő ellátást kapjanak a kritikus állapotban lévő páciensek”

– szögezte le az igazgató. Bock Sylvia arra is emlékezetezett, hogy a most átadott osztály egy hároméves beruházási ciklus második szakaszát jelenti. Az első keretében felújították a sebészeti osztályt, majd tavaly júniusban elkezdődött a multidiszciplináris egység átépítése, amely idén szeptemberben fejeződött be. A hamarosan kezdődő következő állomás az új betegfogadó és elosztó részleg kialakítása lesz. Az osztály része egy konzultációs helyiség is, itt az ellátásra szoruló betegek hozzátartozói kaphatnak információkat a páciens állapotáról. A speciális, modern felszerelés mellett az osztály egyik fontos tulajdonsága a flexibilitás, a rendelkezésre álló 17 betegágy ugyanis igény szerint variálható az alapján osztják be őket, hogy milyen ellátásra szorulnak a betegek. Az ágyak közül 8 lélegeztetőgéppel is el van látva.

Az osztályon zeneterápiát is alkalmaznak majd, Laczkó Balázs főorvos kiemelte a komplex ellátás fontosságát a felépülésben, aminek a relaxáció is szerves részét képezi. „Itt azonnal adekvát segítséget tudunk nyújtani, ami az intenzív ellátás alapja” – jelentette ki a főorvos, aki elődjének és munkatársainak is köszönetet mondott. Megjegyezte, hogy a Covid-19 második hulláma alatt szerzett tapasztalatokat is felhasználták az osztály kialakításánál. „Fel kell készülünk arra, hogy a Covid-19 még velünk marad. Két karanténszobát alakítottunk ki, ahol minden eszköz a rendelkezésre áll. Az a célom, hogy mindenben kövessük az európai sztenderdeket, az osztályon minden adott ahhoz, hogy kiváló ellátásban részesüljenek a betegek” – közölte Laczkó Balázs. Berényi József Nagyszombat megye alelnöke méltatta, hogy a Svet Zdravia, amely a megyétől vásárolta meg a kórházat, a szerződésben foglaltaknál többet fektet be a kórház modernizációjába.



A kórházban rendkívül megterhelő volt a Covid-19 tavaszi hulláma, Laczkó Balázs hangsúlyozta, hogy most a védőoltásnak köszönhetően jobb a helyzet. A Dunaszerdahelyi járás ugyanis a magas átoltottságú régiók közé tartozik, ennek eredménye a kórházban is észrevehető. Az egészségügyi minisztérium rendelete értelmében 84 ágyat különítettek el a Covid-19-cel fertőzött páciensek ellátására. „Nyolc covid-fertőzött szorul kórházi ellátásra, az intenzív osztályon egy betegünk van, akiért küzdünk, ő oltatlan, nincsenek alapbetegségei” – mondta a főorvos.

A kórházban ápolt koronavírusos betegek 80 százaléka nincs beoltva, lélegeztetőgépre szinte kizárólag oltatlan betegek szorultak. „Fontos megjegyezni, hogy oltott betegek is kórházba kerülhetnek a fertőzés miatt, de náluk sokkal enyhébb a betegség lefolyása és egészségesen haza tudtak menni. Az oltatlan betegeken nem egy esetben előfordult, hogy nem tudtunk segíteni, legyen szó akár harmincas, alapbetegségek nélküli páciensről” – folytatta Laczkó Balázs, aki mindenkit buzdít a Covid-19 okozta megbetegedés elleni oltás felvételére.