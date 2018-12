Mikulás-futás Királyhelmecen

A Királyhelmeci Kocogók által szervezett, és a helyi önkormányzat által támogatott eseményen a tavalyival ellentétben most viszonylag kellemes időben között állhattak rajthoz a résztvevők. (Egy évvel ezelőtt a Mikulás-futás igazi téli körülmények között, sűrű hóesésben zajlott.) Az indulók, a hagyományokhoz híven, Mikulás-jelmezben vagy valamilyen kiegészítőben nevezhettek, a gyerekek 0,5 a felnőttek 1 euróért. A futókat Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere köszöntötte, aki maga is teljesítette a távolt. A rendezvény első három évadának házigazdája Nádasdi Péter színművész volt, ő most egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni az akción. Csótó Rita vezetésével a futók zenés bemelegítőt tartottak, majd a Millennium térről induló verseny résztvevői a kb. 1,2 kilométeres táv teljesítése után a városháza mellett kijelölt helyen értek célba. A hagyományteremtő céllal először 2015-ben megszervezett eseményt Királyhelmec önkormányzatán kívül most is helyi vállalkozók, önkormanyzati képviselők és magánszemélyek támogatták. A szervezők a nevezési díjak fejében kísérőprogramokról is gondoskodtak, és a gyerekek, akik beneveztek a versenybe, ajándékot kaptak.

Királyhelmecen egyébként a futósportnak nagy hagyományai vannak, a helyi futók rendszeresen vesznek részt rangos hazai és külföldi versenyeken, melyekről szép eredményekkel térnek haza. A királyhelmeci Mikulás-futáson 2015-ben és 2016-ban több mint 200-an álltak rajthoz, tavaly és idén kicsit kisebb volt az érdeklődés.