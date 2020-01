VIDEÓ: Mi itthon vagyunk! - skandálta a tömeg Ógyallán

Az érsekújvári találkozó után a komáromi járásbeli Ógyallára vonult a Kotleba-féle szélsőséges ĽSNS küldöttsége és a városi kultúrházban mutatta be választási programját mintegy százhúsz fős közönség előtt.

Ógyalla | Az érsekújvári találkozó után a komáromi járásbeli Ógyallára vonult a Kotleba-féle szélsőséges ĽSNS küldöttsége és a városi kultúrházban mutatta be választási programját mintegy százhúsz fős közönség előtt.

Odakint a tömeg azt skandálta, hogy nem kérnek a fasisztákból, ők itthon vannak, ne nevezzék őket az odabent kampányolók parazitáknak. Az ógyallai vajda és annak közeli barátai szervezték az ellentüntetést, az egyik szervező szerint mintegy hatszáz embert mozgósítottak és a transzparenseket is maguk készítették. Becslésünk szerint ennyi ember nem volt a kultúrház előtti parkban, hozzávetőlegesen százötven-kétszáz tiltakozó lehetett ott. Amikor szállingózni kezdett a közönség a kultúrházból, hatalmas füttykoncertet rendeztek az ellentüntetők és hangosan szidták azokat, akik részt vettek a kampánygyűlésen. Több ellentüntető is elpanaszolta, hogy hiába is próbáltak volna bejutni a kultúrházba, a rendőrök megakadályozták őket ebben. A kultúrház és a közeli park közti területen csaknem félszáz rendőr állt két sorban, és a park felőli részen fémkordonokat állítottak fel.