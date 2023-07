Mentőállomás épül Nagymegyeren

Több lehetőség is felmerült korábban, ami a mentőszolgálatnak és a városnak is megfelelt volna, de végül csak két területről tettek említést a szavazásnál. A határozati javaslatban foglalt helyszín a 63-as út mellett lévő OMV kút mögötti füves, zöld rész az Ifjúsági térnél, éppen egy játszótér mellett, de a vita során felmerült a Bartók Béla Alapiskola mögötti kihasználatlan terület is. Ez utóbbi eshetőséget ugyan az építészeti bizottság nem tárgyalta, de akárhol is, mindenképpen szorgalmazzák a bérbeadást. A szavazást megelőző vita során az elsődleges cél a megegyezés volt, ugyanis ha nem jutottak volna dűlőre, a mentőszolgálat máshol keresett volna lehetőséget.

Balázs Péter képviselő megkérdezte, hogy amennyiben az Ifjúság úti helyszínt szavaznák meg, akkor pontosan mennyi fa kerültne kivágásra ezen a területen. Csémi István, az építészeti bizottság elnöke megerősítette, hogy 5-6 fa volna érintett a kivágásban, de a hatályos törvényeknek megfelelően vagy pótültetéssel, vagy pénzbeni kifizetéssel ez kompenzálva lenne. Soóky Marián polgármester és Balázs Péter is a visszaültetést javasolta.