Mentik értékeiket – tájszoba nyílt Ógyallán

A tárlatot azokból a régi, muzeális tárgyakból, képekből, dokumentumokból állították össze, amelyeket az előző évek időszaki kiállításai alkalmából gyűjtött össze a Csemadok helyi alapszervezete, valamint az Ógyallai és a Bagotai Értéktár Bizottság. „Fontos, hogy közösségünknek legyenek olyan fogódzói, csomópontjai, amelyekre az egyén támaszkodni tud hitében, lelkében, életében. Ezek nélkül elszakad a szlovákiai magyar közösségtől – hangsúlyozta a megnyitón Huszár László, a Felvidéki Értéktár Bizottság tagja, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, aki a múltba vezető, de jövőbe mutató térként jellemezte a most átadott kiállítás.

Radosicky Györgyitől, a Csemadok év elején leköszönt volt elnökétől megtudtuk, hogy szervezetük már régebben keresett megfelelő kiállítóteret az összegyűjtött tárgyak, dokumentumok elhelyezésére. Miután a városi képviselőtestület tavaly nyáron elutasította azon kérésüket, hogy a régi egészségügyi központban alakíthassanak ki állandó kiállítótermet, Józsa Attila esperes-plébánostól kaptak segítséget, aki felajánlotta a parókia melletti épület egyik helyiségét. Az igencsak lepusztult állapotban lévő helyiséget a magyarországi földművelésügyi minisztérium és a Hungarikum Bizottság pályázatán nyert egymillió forintos támogatásnak, valamint lelkes Csemadok-tagok munkájának köszönhetően sikerült rendbe tenni. „Azt szeretnénk, ha itt, a városközpontban, a műemlék Szent László templommal szemközt, a parókia szomszédságában egy szép közösségi tér jönne létre – mondta Józsa Attila esperes-plébános. – Kitisztítottuk a dzsungelre emlékeztető udvart, amit az elkövetkező hetekben-hónapokban parkosítani szeretnénk, az épület első részében kialakítottunk egy hittantermet, most megnyílt a kiállítás, de még nagyon az út elején vagyunk, hiszen az egész épületet komoly felújításra szorul.”

A tárlatot Bagin Árpád, a Csemadok helyi szervezetének új elnöke mutatta be a jelenlévőknek, aki szólt további terveikről is. „A Medgyaszay István tervezte Szent László-templomot szeretnénk felvetetni a Felvidéki Értéktárba, a műszaki egyetemmel együttműködve készülnek a makettek történelmi épületeinkről, az Ordódy családról is készül egy kiadvány” – sorolta.

A kiállítást előzetes egyeztetés alapján lehet majd megtekinteni.