Megyercsi oázis: „Reggel az az első, hogy jövök, körbelesek. Olyan jó érzés...”

A rövid beszélgetés alatt legalább félszáz konkrét fa- és növénynevet említ Poláček Renáta, miután megtettünk egy teljes kört a kertjében. Nem vadon ez, ám az az érzés fog el egy idő után, mint egy-egy jól sikerült erdei túra végén: a megnyugvásé. Szóba is hozzuk, hogy a zöld valójában mennyire fontos az emberi szemnek és léleknek. „Reggel az az első, hogy jövök, körbelesek. Olyan jó érzés...” – árulja el, milyen rítussal is kezdi a napjait. A körsétánk során veszi észre például, hogy a fekete szárú alocasia virágot hozott, amire nem is számított.

Húszéves kert

2002-ben költöztek ebbe a házba Megyercsen, amely korábban a nagyszülőké volt. Ők természetesen veteményesként használták a telek hátsó részét, ami szerintem ránézésre nagyjából 600 négyzetmétert tehet ki. A haszonnövények termesztésével Poláček Renátáék sem hagytak fel azonnal, mára azonban teljesen felszámolták azt, miután több mint 20 évnyi munka után teljessé tették a díszkertet.

A növényeken kívül a terület közepét egy tó ékesíti, amibe halakat – koit, paducot és piros kárászt – telepítettek, de van benne vízibogár és valahol algaevő csiga is, akiket azonban nem igen találunk meg, olyannyira jó dolguk lehet a víz alján. A telek végénél kezdődik a nyárfákkal benőtt megyercsi Dudvág árterülete, így eléggé nedves a talaj is. Természetesen a vadon is be-beköszön a „magánarborétumba”. Rendszeres vendég itt a sikló vagy a vadkacsa, ám a szürke gém megjelenése már kevésbé kellemes, ugyanis nagyon sok halukat kihalászott már a vízből.