Megyei hímes tojás ötezerért

A mintegy 3 méter magas, citromsárga színben pompázó hímes tojást az ünnepek előtt helyezték el a megyei önkormányzat kassai hivatalának bejárata előtt. A kérdés, hogy miért volt szükség erre az olcsónak korántsem mondható ünnepi dísznek a beszerzésére, Gyimesi Györgyöt (ÔĽaNO), a parlament pénzügyi bizottságának újonnan megválasztott elnökét is foglakoztatja. „Ahogy azt a közösségi portálokon közzétett posztomban is megírtam, ez a húsvéti tojás nemcsak egy vicc, de véleményem szerintem sértés minden tisztességes polgár számára. Ha tetszik, ha nem, a koronavírus ellen háborút vívunk, háborús időkben márpedig nincs szükség fölösleges költekezésekre. Most nemcsak a szóban forgó tojásról beszélek, hanem azokról a kiadásokról is, amelyeket a megyei hivatal internetes oldalán találtam. Egy jó gazda ilyenkor nem rendel meg és nem fizet ki olyan dolgokat, amelyek nem létszükségesek. Ide tartoznak a különféle reklámok és reklámújságok, a videó- és propagációs anyagok szerkesztései, vagy éppen a hivatalában dolgozó, legalább kilenc ügyvéd napi bére. Rastislav Trnka megyeelnök az egyik oldalon pénzt kér az államtól, a másikon pedig fölösleges kiadásokra – főleg önprezentációra – szórja szét“ – nyilatkozta lapunknak Gyimesi.

Nem mondhatták vissza

Anna Terezková megyei szóvivő szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyilatkozata szerint tisztában vannak a jelenlegi gazdasági helyzettel, de a megrendelést már nem mondhatták vissza. „A megyei önkormányzat február 28-án rendelte meg a hímes tojás elkészítését, még azelőtt, mielőtt az ország területén bevezették volna a koronavírus elleni óvintézkedéseket. A kivitelező cég február végén megkezdte a tojás gyártását a megyei hivatal személyre szabott igényei szerint.

A tojás végleges mintájáról és alakjáról a lakosok döntöttek egy online szavazás keretében, melyet még februárban publikáltunk a megyei önkormányzat internetes portálján. Az alkotás tehát személyre szabott méretek alapján készült, a tojást a dél-szepességi Kojsó (Kojšov) hagyományos mintázata díszíti. A muka nagyjából öt hétig tartott. A megyei hivatal április elsején utalta át az összeget a munkát kivitelező cégnek, az alkotást április 9-én állították fel a megyei hivatal épülete előtt“ – közölte az Új Szóval a szóvivő. Hozzátette, a megrendelést nem mondhattuk vissza, ugyanis az alkotás egyedi megrendelés alapján, specifikus követelmények szerint készült.

Okosan gazdálkodni

„A megyei önkormányzat a jövőben is igénybe venné az alkotást, tehát nem egyszeri installációról beszélünk. Gyimesi úrnak pedig azt kívánjuk, hogy az újonnan betöltött parlamenti pozíciója tovább tartson annál a referens posztnál, amelyet a Kassa Megyei Önkormányzat hivatalában próbaidősként végzett“ – Anna Terezková megyei szóvivő.

Gyimesi úgy véli, hogy az ilyesfajta befektetésekben nem ő az egyedüli, aki hibát lát, ugyanis az egész mozgalmuk célja minél több emberi élet megmentése. „Az óvintézkedések sajnos a gazdaság leállításával és a jelenlegi krízishelyzettel vannak összefüggésben. Attól tartok, hogy a pénzhiányt a megyei önkormányzatok fogják a legjobban megsínyleni. Én pontosan a megyékre bontott adóból származó bevételek kiesésének a pótlását fogom támogatni. Ehez viszont az szükséges, hogy a megyei önkormányzatok vezetői felelőségteljesen álljanak a feladathoz, és ne szórják a pénzüket fölösleges kiadásokra, például hímestojásokra“ – zárta Gyimesi György.