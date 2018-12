Megszűnik a Kassa és Pozsony közti légi összeköttetés

Januártól megszűnik az ország két legnagyobb városa közötti közvetlen légi járat. A hírekről a járatot üzemeltető csehországi ČSA légitársaság számolt be a sajtónak.

A főváros és Kassa között öt éven át üzemeltette a járatot a légitársaság heti hat alkalommal, évente mintegy 12 ezer utast szállítottak, azonban Daniel Šabík, a ČSA szóvivője szerint még ez is kevés volt ahhoz, hogy a járat kifizetődő legyen. Nemcsak a Kassa–Pozsony járatot, hanem a Pozsony és Prága közti közvetlen összeköttetést is törölték. A módosításokra azután kerítettek sort, miután a légitársaság irányítását a Smartwings vállalat vette át. A Kassa–Prága járat megmarad. Akik ezentúl is repülővel szeretnének eljutni Kassáról a fővárosba, megtehetik, de már csak a bécsi repülőtér érintésével. Az Austrian Airlines Kassa és Bécs között heti 12 alkalommal indít állandó járatokat, Bécsből pedig közvetlen autóbuszjárattal juthatnak el az utasok a szlovák fővárosba. Akinek ez nem felel meg, az autóval leggyorsabban 4 óra 33 perc alatt (a Kassa–Rimaszombat–Zólyom–Nyitra–Pozsony vonalon) vagy IC vonattal a déli vasútvonalon 4 óra 50 perc alatt juthat el Kassáról a fővárosba. Az út egy irányban személyautóval megközelítőleg 40 euróba kerül, gyorsvonattal 18,70-be, IC-vel pedig 22 euróba (első osztályon nagyjából öt euróval többe.).