Megpályáztatják a vezetői posztokat Komáromban

Mindhárom állásra január 28-án 12 óráig lehet jelentkezni a szüksége okiratokkal a hivatal iktatójában, vagy postán elküldeni a hivatal címére. A pályázat feltételeit a városi hivatal honlapján (www.komarno.sk) találják az érdeklődők.

Keszegh Béla polgármester már megválasztását követően jelezte, valamennyi vezető tisztséget megpályáztatja, amire természetesen jelentkezhetnek a posztot jelenleg betöltő személyek is. „Első körben a stratégiailag talán legfontosabb helyekre hirdettük meg a pályázatokat, de folyamatosan valamennyi osztályvezetői posztra sor kerül – mondta lapunknak a polgármester. – Egyszerre nem lett volna szerencsés, hiszen bizonyos folytonosságra szükség van a hivatalban. Tavasszal két választás is lesz az országban, amelyet önkormányzati szinten a szociális és közigazgatási főosztály bonyolít le, azaz nem lenne jó, ha például ennek a főosztálynak az élére a választások előtt kerülne új vezető.” A polgármester jelezte azt is, hogy a későbbiekben a városi cégek igazgatói tisztségét is megpályáztatják.