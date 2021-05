Megnyitották Érsekújvárban az ország első poszt-Covid központját

Az Érsekújvári Oktató Kórházban és Rendelőintézetben hétfőn megnyitották az ország első poszt-Covid központját, ahol két szakrendelőben fogadják a betegeket a hét első három napján.

Hosszan tartó fertőzés

Az úgynevezett long-Covid, azaz hosszú Covid a betegséget leküzdők mintegy 5-10 százalékánál több hónapig is eltart. Az érsekújvári poszt-Covid központ szakrendelőinek a megnyitásakor a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy országos viszonylatban több ezer beteget érintő problémáról van szó. Az érsekújvári szakrendelő tüdőgyógyászokkal, belgyógyászokkal, szívgyógyászokkal, továbbá ideggyógyászokkal és pszichiáterekkel, bőrorvosokkal és gasztroenterológusokkal, valamint veseorvosokkal együttműködve szeretne segítséget nyújtani a hatékony gyógykezelésben. Elsősorban azoknak a betegeknek a jelentkezését várják, akik több mint három hónapja fertőződtek meg, és túl vannak a kórházi, ambuláns, vagy a házi kezelésen.

Daša Viszlayová, az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet ideggyógyászati klinikájának a főorvosa, a most nyílt szakrendelő vezetője már korábban rámutatott arra, hogy az utóbbi három hónapban mintegy hatvan beteget kezeltek különféle utótünetekkel, központi idegrendszer-gyulladással, epilepsziás problémákkal. Van, akit folytonos fáradságérzet, ízületi fájdalom, vagy izomgyulladás gyötör.

Marian Viskup az érsekújvári kórház igazgatója a megnyitón elmondta, bízik abban, hogy a szakrendelő megnyitásával kellő segítséget nyújthatnak az utólagos tünetek kezelésében. A koronavírus-fertőzésen átesetteknek eddig különféle osztályokon, különféle vizsgálatokat végeztek el. Mostantól a kórház földszinti csarnokához közeli szakrendelőkben mélyrehatóbb, átfogóbb vizsgálatokra nyílik lehetőség, mindez személyre szabottan történik, a beteg mielőbbi teljes felépülése érdekében.

Egyedülálló kezdeményezés

„Egyedülálló központról van szó országos viszonylatban. Külföldön már számos ilyen szakrendelőt nyitottak, Szlovákiában úttörő kezdeményezés a miénk és köszönet jár a kórház vezetésének, valamint a kollégáknak, hogy támogatták az elképzelést. Még nem tudjuk, milyen problémát vállaltunk fel, nagy kihívás ez számunkra. Az utótünetekkel küzdő betegek javaslatára, kérésére kezdtünk foglalkozni a problémával” – jegyezte meg Daša Viszlayová. A szakrendelő vezetője elmondta továbbá, hogy hétfőn, kedden és szerdán fogadják a betegeket.

„A honlapunkon minden szükséges tájékoztatást megkapnak a betegek, és időpontot foglalhatnak nálunk. Minden jelentkező átesik a kötelező belgyógyászati vizsgálaton, majd a tünetek alapján folytatjuk a kezelését. Elsősorban a régióbeli betegekkel szeretnénk foglalkozni, ma még nem tudjuk, mi vár ránk és hány betegre számíthatunk. Semmiképpen sem utasítjuk el a más régióból érkezőket sem” – egészítette ki az elmondottakat Daša Viszlayová.

Az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet főépületében, a földszinti csarnok közelében nyitották meg a poszt-Covid központ két szakrendelőjét. - A szerző felvétele

Fontos információk

Az érintett betegek az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet honlapján megtalálják a szükséges információkat, de további tájékoztatást kaphatnak a covidhelper.sk oldalon is az úgynevezett hosszú Coviddal kapcsolatban.

Érsekújvárban két szakrendelővel vehetik fel a kapcsolatot, de szükségük van a körzeti orvos ajánlására a betegeknek. Az egyes számú szakrendelőben a rehabilitációs szakemberek hétfőn, kedden és szerdán 7-től 11 óráig fogadják a betegeket, pszichiátriai konzultációkat ugyanezeken a napokon tartanak 11 és 13 óra között, a tüdőgyógyászati szakrendelés 13-tól 15 óráig tart. A kettes számú szakrendelőben az ideggyógyászati rendelés a hét első három napján 11-től 13 óráig tart, a belgyógyásszal ezeken a napokon 13-tól 15 óráig konzultálhatnak. A betegek időpontot foglalhatnak a vizsgálatokra hétfőtől szerdáig 10 és 12 óra között a 035/6912 850-es telefonszámon. Azok jelentkezését várják, akiknek több mint tíz hete vannak post-Covid panaszaik és van ajánlásuk a körzeti orvosuktól, valamint átestek a szükséges vérvételen, vizeletvizsgálaton. A szakrendelőben kérdőívet kell kitölteniük arról, milyen tesztelés során mutatták ki a pozitív eredményt. Arra is kíváncsiak a szakorvosok, hogyan küzdött meg a beteg a fertőzéssel, jelenleg milyen tünetektől szenved, illetve milyen utó-vizsgálatokon esett át.

A koronavírus-fertőzés leküzdése még nem jelent teljes gyógyulást, vallják a nyitónapon érkező betegek. - A szerző felvétele

Utótünetekkel küzdő betegek

Henrietta: „Január elején fertőződtem meg, a mai napig tartanak a problémáim. Még mindig gyötör a fejfájás, a fáradékonyság, és zsibbad az arcom. Többen is ajánlották, hogy keressem fel Viszlayová főorvosnőt, aki már jó ideje foglalkozik a koronavírus-betegek utókezelésével. Év elejétől, a megbetegedésem óta nem tudtam visszatérni a munkahelyemre. Ez nagyon lelombozott, mint ahogy az is, hogy meg kell tanulnom élni a folytonos fájdalommal! Vannak olyan időszakok az életemben, amikor még azt is elviselhetetlennek tartom, ha a macska átvonul a szobán, hihetetlenül idegesít. Képtelen vagyok televíziót nézni, mert a villogás, a fény rendkívüli módon zavar. A család is nehezen érti meg ezeket a reakciókat. Nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben érezzük a szakemberek támogatását, kell, hogy valaki mellénk álljon és segítő kezet nyújtson”

Egy középkorú egészségügyi dolgozó vallomása: „Január 15-én betegedtem meg, először csak hőemelkedésem volt és fájt a tüdőm, ám az ötödik naptól kezdve elviselhetetlen fejfájás gyötört éjjel-nappal. Egészségügyi dolgozóként a mintavételi mobil-központban dolgoztam. Nem tudom, hol fertőződhettem meg, az is lehet, hogy munkavégzéskor. Továbbra is égő, szúró fájdalmat érzek a lábamban, csaknem két hónapon át hőemelkedésem volt, majd ismét kiújult a lábfájdalom. Az üzemi orvosomhoz fordultam, amikor ismét kiújultak a tüneteim. Erős fülzúgás kínozott, fárasztott a járás. Ideggyógyásznál, belgyógyásznál is voltam a körzeti orvos javaslatára. Azt is tudom, hogy nem minden koronavírus-fertőzésen átesett betegnek van ilyen megértő körzeti orvosa, de itt a központban bizonyára ők is segítségre lelnek”.

Katalin „A körzeti orvosom javaslatára kerültem ide, az óév végén és az idei év elején küzdöttem meg a koronavírus-fertőzéssel, azóta több vizsgálaton estem át. Fejfájással kezdődött és étvágytalansággal, ehhez társult a gyengeség, az ízületi és az izomfájdalom, majd a remegés és a fülfájás. Nagyon bízom benne, hogy egyszer végleg elmúlnak az utótünetek, és a szakorvosok rájönnek arra, hogyan lehet gyógyítani a szűnni nem akaró kellemetlen fájdalmakat. Azok közé tartozom, akik visszatértek a munkahelyükre, ismét dolgoznak, de mindent nagyon lassan, óvatosan végzek. Folyamatosan oda kell figyelnem arra, mennyire terhelem le magamat, mert kifáradok. Már a nyitónapon ellátogattam a központban, úgy érzem, követendő példa lehet az érsekújvári szakrendelő megnyitása más egészségügyi központok számára is”.