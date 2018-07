Megerősítik az árvízvédelmi gátrendszert

Esztergom/Párkány | Szeptemberben elkezdődhet az esztergomi árvízvédelmi gátrendszer építése. Legutóbbi ülésén a város testülete jóváhagyta az ezzel összefüggő önkormányzati feladatok tervének kidolgozását.

A magyar kormány a védelmi gát építésére 9 milliárd forintot különített el. Az infoesztergom.hu értesülései szerint a város az ezzel kapcsolatos feladatok (köz- és díszkivilágítás kiépítése, padok, szemetesek, díszburkolat, dísznövények telepítése, a Kis-Duna medrének kotrása, a Kossuth híd felújítása) teljesítését vállalta.

Esztergom árvízvédelmi fejlesztéséről húsz éve egyeztetnek. A 2002-es árvíz egyértelműen megmutatta, hogy a térség árvízelvezető képessége romlott, de a fejlesztés módja körüli viták miatt nem történt tényleges előrelépés. A 2002-es árvízhelyzet 2006-ban megismétlődött. A 2013-as árvízi rekord idején a helyzet valóban kritikussá vált.

A 9 milliárd forintos beruházás részeként a Prímás-sziget, a szénrakodó és az Árok utca között épített földgát, az Árok utca és az Erzsébet park közötti szakaszon alacsony töltésre telepített mobil gát épül. A Kis-Duna felső és alsó torkolatánál árvízvédelmi kapukat építenek be, hogy ne csak a belváros, hanem a teljes Prímás-sziget is védve legyen.

A 2013-as árvíz idején Párkánynál a Duna június 9-én 812 centiméteren tetőzött. Az árvízvédelmi gát Mária Valéria híd és Garam-torkolat közötti szakaszán több helyen észleltek szivárgást. A töltés megerősítésének tervét Sólymos László környezetvédelmi miniszter 2017 októberében jelentette be. A gát, amely az ígéret szerint a legnagyobb árvíznek is ellenáll, 2018 áprilisára készült el. A megerősítésnél alkalmazott technológiát alkalmazták Pozsonynál és Bősnél is.