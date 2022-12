Még mindig zajlik a tűzoltás Egyházkarcsán

A hulladékgazdálkodással foglalkozó Evergreen cég csarnokában keletkezett a tűz, aminek egy része le is égett és a kint lévő papírkötegek is lángolni kezdtek. Senki sem sérült meg. A tűz okát még nem tudni.

Az oltáshoz kivezényelt hivatásos tűzoltók mellett az egyházkarcsai, valamint a környező településekről érkező önkéntes tűzoltók testületei is kivonultak, akik most is közös erővel küzdenek a lángok ellen.

„A tűz oka jelenleg ismeretlen, még mi sem tudjuk biztosan, hogy mitől keletkezhetett. Körülbelül délben történt a tűzeset és azóta zajik az oltás. Folyamatosan locsolják a tűzoltók a tüzet. Nagy papírkötegek égnek, közben pedig munkagépekkel, rakodókkal hordják el az izzó papírtömböket”

– mondta Mórocz Péter, Egyházkarcsa polgármestere.