Második körben oltottak Csallóköznádasdon

Bóna Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy néhány hete örömmel jelentkeztek a megyei önkormányzat felhívására május közepén, napokon belül megjelent az oltócsapat a Covid-19 elleni vakcina első adagjával. „Egyszerű volt a jelentkezés, ezután értesítettük a lakosokat. Próbáltuk úgy megszervezni, hogy a kísérő nélkül érkező hetven évnél idősebb lakosok mellé az oltás iránt érdeklődő fiatalokat is megszólítani.

Ki akartuk használni a lehetőséget, hogy minden idős lakos mellé jusson kísérő” – nyilatkozta Bóna Zsuzsanna.

Tegnap a második körben ötvenöten jutottak vakcinához a községben, ahol arról is gondoskodtak, hogy ne vesszen kárba az oltóanyag. Ha valaki nem élt a lehetőséggel, helyette más jutott vakcinához. A kultúrház bejáratánál a polgármester és a községi hivatal alkalmazottja segített kitölteni az érkezőknek a szükséges dokumentumokat, ismertették az oltás menetét, valamint azt is elmondták, hogyan igényelhető az oltási tanúsítvány. Arra is ügyeltek, hogy a vakcina beadása után mindenki legalább 15 percet várakozzon, és figyelmeztették a lakosokat az esetleges mellékhatásokra, valamint arra, hogy ne végezzenek fizikai munkát a vakcinálás után.



Arról, hogy harmadik forduló lesz-e a megyei önkormányzat szervezésében, egyelőre nincs információ. Ahogy a polgármester elmondta, még mindig lenne érdeklődés a vakcina iránt.