Mária Valéria Hídfutás 2024

Idén is több mint háromezren neveztek be és több mint 2400-an célba is értek a 3,6 kilométeres távon. Az esztergomi bazilikától rajtoltak a versenyzők, a Mária Valéria hídon és Párkány főutcáján keresztül érkeztek meg a Vadas fürdőbe telepített célkapuhoz. Idén a mezőny leggyorsabb futója Dalos Máté volt, aki tizenegy perc 45 másodperc alatt teljesítette a távot. A fiatalember tájfutó és hegyi futó, az egyetem mellett is rendszeresen sportolt. A nők között Madarász Panka bizonyult a leggyorsabbnak, ő 14 perc 28 másodperc alatt futotta le a távot. A férfiak kategóriájában Nagy Richárd János ezüstérmes, 12 perc 17 másodperccel, a bronzérmet pedig Szabó Mihály Márton szerezte meg, 12 perc 23 másodperces idővel. A nőknél a második leggyorsabb befutó Balogh Barbara 14 perc 50 másodperccel, harmadik pedig Bartal Zsófia Zita 14 perc 57 másodperces eredménnyel. A versenyt Esztergomban a bazilikánál Eugen Szabó Párkány polgármestere és Steindl Balázs, Esztergom alpolgármestere indította, a résztvevők pedig a nevezési számuk alapján egyszeri, ingyenes belépésre jogosultak az Esztergomi Keresztény Múzeumba, továbbá a Vármúzeumba, szeptember ötödikéig. Plusz 2 személyt is vihetnek magukkal, kiknek szintén ingyenes a belépés. A Duna múzeum pedig szeptember 27-től 29-ig pedig ötven százalékos kedvezménnyel fogadja a futókat. A Mária Valéria Hídfutás keretében a 4 kilométeres gyaloglást is teljesítették a résztvevők, ebben a versenyszámban Faragó Kristóf gyalogolt a leggyorsabban – ő 32 perc 21 másodperc alatt sétálta le a távot, Tókos Zsuzsanna pedig a nők között volt a legyorsabb gyalogló, ő harminc perc 48 másodperc alatt sétált át a hídon a célba.