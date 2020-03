„Maradjatok otthon, kövessétek a tanulnivalókat, és mossatok kezet!”

Virtuális oktatás kisvideókkal

A családias, baráti hangulatú iskolaközösség már akkor is bizonyított, amikor életpálya-tanácsadó napot tartottak az udvardi magyar tanulóknak. A program egyik szervezője Kantár Hajnalka az iskola pedagógusa volt. Berecz Dénes budapesti családmentor, aki Miskolc szegénynegyedében nevelkedett és élete nagy részét hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásának szentelte, arra biztatta a tanulókat, ne mondjanak le az álmaikról és képezzék magukat. Az udvardi iskolát látogatják a községhez tartozó Szentmiklós majorban és a Szemeréhez közeli majorban élő tanulók is. A vírushelyzet következtében bezárt iskolában tanít Kantár Balázs igazgatóhelyettes, magyar szakos pedagógus, aki kisvideót készített az iskola honlapjára és a közösségi oldalra, hogy megnyugtassa a tanulókat.

„Valójában nem történt más, mint hogy alkalmazkodtunk a kialakult helyzethez. Miután elkezdett emelkedni a betegek száma, és erre reakcióként a kormány elrendelte az iskolák bezárását, akkor a Majthényiban már két napja szünet volt a hiányzások miatt. Én is otthon voltam. Bence fiunk náthás lett, feleségem pedig egy térdműtétből igyekszik felépülni, miközben arcmaszkokat varr azoknak, akik nem tudták maguknak beszerezni”

– mondta Kantár Balázs. Amikor az udvardi alapiskola igazgatónőjével Szőgyényi Líviával elkezdték az egyeztetéseket, nem az volt a kérdés, hogy mikorra képesek a pedagógusok átállni a távoktatásra és azt sem oldották, hogy képesek lesznek-e rá.

Bevált kommunikációs csatornák

„Párhuzamosan az intenzív magyarországi szerveződésekkel, és azokból inspirálódva kialakítottuk azt a modellt, amiben a körülményeinkhez képest a leghatékonyabban tudunk működni. Felhasználva az iskola honlapját és a hozzá tartozó elektronikus ellenőrzőt, illetve a már jól bevált kommunikációs csatornákat megszerveztük, hogy tanulóink és szüleik hétfő reggel otthonukból folytathassák a tanulást. Ehhez pedagógusaink rugalmasságára valamint a szülők együttműködő készségére volt szükség, ezen kívül egy új órarendre, illetve a tananyagok tárolására és megosztására szolgáló online felület megalkotására” – mondta Kantár Balázs. A résztvevők tájékoztatására telefonon, emailben, internetes videó segítségével zajlik. Jelenleg ott tartanak, hogy folyamatos a tananyag és a foglalkozási javaslat-ellátás.

„Mindeközben aggódva figyeljük a fejleményeket, a tanításon kívül lelki segítségként is jelen vagyunk tanulóink számára, és aktívan dolgozunk azon, hogy azokat is elérjük, akiknek nincs internet kapcsolatuk, vagy éppen alkalmas eszközük a tanuláshoz. A közösségi média egyik szegletében bukkantam erre a gyöngyszemre, ami jól kifejezi a jelenlegi helyzetünket: pénteken világvége hangulat, szombaton ötletelés, vasárnap szervezés, hétfőn otthonról tanítunk az interneten - az iskolarendszer egy hétvége alatt harminc évet fejlődött. Ez viszont nem sikerül volna az igazgatónk támogatása és a pedagógusaink elszántsága nélkül. Büszke vagyok rájuk” – tette hozzá Kantár Balázs.

Amire még büszkébbek Udvardon

Bármilyen különös, de a tanulók örültek az oktatóanyagoknak, és örömmel láttak hozzá a tanuláshoz.

„Gyakran hangoztatott közhely az iskolarendszer gyengesége a vidékünkön. Nos, ha az udvardi Majthényi Adolf Alapiskolában egy hétvége alatt ekkora változásra voltunk képesek, akkor a társadalom összefogásával ezt a járványt is le tudjuk győzni”

– jegyezte meg Kantár Balázs. A hátrányos helyzetű családok elérése érdekében újabb komoly összefogásra volt szükség az udvardi pedagógusok részéről. Az elektronikusan megosztott tananyagot kinyomtatva juttatják el a családokhoz. Az osztályfőnökök kiderítették, kinek van szüksége a nyomtatott tanulnivalóra, és a szükséges mennyiségű feladatlapot hetente egyszer kihelyezik az iskola bejáratánál egy vízhatlan ládába, ahonnan a családtagok elvihetik maguknak. Erről az önkormányzat kommunikációs csatornáin keresztül, például a hangosbemondó közvetítésében értesítik az érintetteket. Kantár Balázs elmondta továbbá, hogy a gyerekek hozzáállását leginkább a felnőttek véleménye befolyásolja, elsősorban a családé. Abban a családban, ahol higgadtan és felelősségteljesen állnak a kérdéshez, ott a gyermekek is átveszik ezt a hangulatot. Akadt olyan diákjuk is, aki szorongva kérdezte, hogy mi lesz most velük? Ugyanez a helyzet a távoktatással és távtanulással is, ha a szülő és a pedagógus biztatja, dicséri a gyereket, az még lelkesebben vesz részt a közös munkában.

Végezetül egy kis idézet Kantár Balázs kisvideójából: „Az osztályfőnökötök lesz a távolsági őrangyalotok, a lelki segélyvonal, az összekötő kapocs az igazgatóság és köztetek. Ő az, aki majd azt mondja, gyere sírj a vállamon, persze csak virtuálisan. Ami fontos, hogy legyen napirendetek, vigyázzatok magatokra és mossatok kezet, maradjatok otthon, kövessétek a tanulnivalókat és mossatok kezet!”