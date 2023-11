Marad a kamionblokád, és már a szlovák fuvarozók is határzárral fenyegetőznek

Ahogy arról az elmúlt napok során többször is részletesen beszámoltunk, a lengyel fuvarozó cégek hétfőn, november 6-án blokkolták le először az Ukrajnába vezető határátkelőket, azt követelik, hogy állítsák vissza az ukrán kamionsofőrök Lengyelországba való belépési engedélyeit, amelyeket az Európai Unió az ukrajnai orosz invázió után vont vissza. Míg péntekről szombatra virradóra Nagymihálytól a felsőnémeti határátkelő felé vezető E50-es főút mentén nagyjából 16 kilométer hosszan várakoztak a kamionok, a konvoj vasárnap délelőtt már a 18-20 kilométert is elérte. A tegnapi nap során nem sokat javult a helyzet, sőt, a konvoj vége már a Nagymihálytól nem messze található Fogas (Závadka) település határát is átlépte nyugati irányban. Ahogy azt lapunknak Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőr-parancsnokság szóvivője hétfőn többször is megerősítette, a felsőnémeti határátkelő felé tartó, főként ukrán kamionosokat már nem csak Nagymihályban és az ott kialakított ideiglenes gyűjtőparkolókban állították félre, hanem a Kassához közeli D1-es autópálya Magyarbőd felőli végénél is.

„A D1-es autópálya kijáratánál a határátkelő felé tartó teherautók egymás mögött 1 sávban sorakoznak. Ezen a szakaszon hétfő délután körülbelül egy kilométer hosszú volt a sor. Nagymihály előtt, Petróc (Petrovce nad Laborcom) irányában a kamionforgalom teljes mértékben leállt. Felsőnémetitől egészen Fogas községig a sor folyamatosan, a határon történő feldolgozás szerint araszolt, a másutt veszteglő kamionokat a határon történő mozgás szerint engedtük tovább”

– közölte Ivanová.