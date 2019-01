Már nem csak a polgármester eskethet

Nagykaposon ezekre a tavalyi önkormányzati választások utáni első, ünnepélyes alakuló ülésen kellett volna sort keríteni, ám akkor, érthetetlen módon, az esketéssel kapcsolatos – szinte formális – döntést nem sikerült meghozni. Ez ugyanis kimaradt a tanácskozás előre meghirdetett programpontjai közül, Petrikán Péter polgármester módosító javaslatát pedig akkor a képviselők többsége nem támogatta. Egyesek már az alakuló ülésen is figyelmeztették a városatyákat, hogy ha akkor szeretnének valakik házasságot kötni, amikor a város első embere nem tartózkodik Nagykaposon, vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van a munkavégzésben, a házasulandókat nem lesz, aki összeadja. A képviselők egy csoportja azonban kitartott eredeti elhatározása mellett.

Petrikán Péter lapunknak elmondta, később épp ezek közül a képviselők közül kérték néhányan egy rendkívüli ülés összehívását, hogy ebben az ügyben döntés születhessen. A két tanácskozás között két pár is a polgári esküvő mellett döntött, így a polgármesternek le kellett mondania eredeti programját, és maga adta össze a két párt. A rendkívüli tanácskozáson a képviselők egyhangúlag úgy határoztak, hogy Petrikán Pétert ezen kötelessége elvégzésében Boczán Ferenc alpolgármester és Papp László helyettesítse. A polgármester tájékoztatása szerint a legutóbbi tanácskozáson megalakították a testület szakbizottságait, és az azokban dolgozó személyekről is megállapodtak. A szakbizottságokkal kapcsolatban a polgármester az alakuló ülésen is benyújtott egy előterjesztést, de ez akkor nem kapta meg a kellő támogatást. Utána előkerült egy másik lista, melyet Rastislav Rožok, Balogh Attila, Milan Hrabčák és Monika Jakabová képviselő terjesztett be. Ezt azonban ugyanannyi képviselő tartotta jónak, mint ahányan ellene szavaztak, így ez a javaslat sem ment át. A rendkívüli ülésen végül kompromisszum született, azokról a személyekről és bizottságokról, akik, illetve amelyek mindkét listán szerepeltek, megegyeztek, így csak a fennmaradó helyek betöltéséről vitáztak. Nagykaposon mind a hét szakbizottság megalakult, illetve mindegyiknek legalább annyi tagja lett, amennyit a törvények előírnak. A bizottságok taglétszáma – a képviselők határozata szerint – bővíthető lesz. A nagykaposi tanácskozás végén a testület tagjai a város 2019-es költségvetését is elfogadták.