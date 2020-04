Májusban döntenek Rimaszombat költségvetéséről

A képviselőtestület szigorú higiéniai előírások szerint ült üssze kedden délután, a képviselők szájmaszkban, egymástól több méteres távolságban ültek egymástól. Az ülést a polgármester távolléte miatt Rigó László alpolgármester vezette.

Új költségvetés és gazdasági válságstáb

A képviselők márciusban jóváhagyták Rimaszombat idei költségvetését, amely valamivel több mint 20 millió euró bevétellel és 15 000 euró többlettel számolt. Mivel Jozef Šimko polgármester nem írta alá a tervezetet, eredetileg a polgármester vétóját akarták megtörni a képviselők. A koronavírus-járvány azonban új helyzetet teremtett, így Miroslav Bielak, a gazdasági osztály vezetője új költségvetés kidolgozását javasolta, a vétó megtörése így értelmét vesztette. Bielak elmondta, hogy a járvány miatti legnagyobb kiesés a részadókból várható. Három forgatókönyvet vázolt fel, attól függően, hogy a GDP 1,3, 5 vagy 10 százalékkal csökken. Az első esetben Rimaszombat 530 ezer eurós, a másodikban 1,4 milliós, a harmadikban pedig 2,4 millió eurós hiánnyal számol. Bielak arra is figyelmeztetett, hogy további kiesések is várhatók, ezért az új költségvetésben tartalékokat is hagyni kell. A gazdasági osztály vezetője szerint a jelenlegi tervezet 2 millió eurós hiánnyal számol, ezt a város még szűkösen, de kibírná. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a helyi adókat azért nem csökkentették és befizetésüket sem halasztották el, mert a város számára nagyon fontos ez a bevétel. Bielak szerint a halasztás nem old meg semmit, mert azok, akiknek anyagi nehézségeik vannak, eddig is törleszthettek részletekben. Michal Demeter képviselő egy gazdasági válságstáb létrehozását javasolta a városban. Csirmaz Miklós főellenőr ezt az ötletet azzal egészítette ki, hogy a városnak konkrét, ellenőrizhető lépéseket kell tennie a krízis leküzdésének érdekében, ezekről pedig havi szinten be kell számolni. A testület a gazdasági válságstáb létrehozását és a havi beszámolókat is jóváhagyta. A javaslatot beterjesztő Roman Vaľo képviselő az Új Szónak elmondta, reméli, hogy a gazdasági bizottságban végre megtárgyalják az új költségvetést. „A jó idők jók voltak, de ez ma teljesen másˮ – mondta. Vaľo szerint ugyanakkor a május végi időpont megkésett: „Eddig azzal érveltek, hogy nincsenek valós számaik. Viszont a többi önkormányzat ezek nélkül is tudott reagálni, és megszorításokat hozni. A miénk valamiért kivárt.ˮ

Lezajlott a fertőtlenítés

Rigó László alpolgármester megköszönte a képviselőknek, hogy megszavazták azt a 30 ezer eurót, amit a város a koronavírus elleni küzdelemre különített el. Elmondta, hogy már fertőtlenítették az összes játszóteret, buszmegállót, padot a városban. A fertőtlenítés megtörtént Mezőtelkes és Dúsa városrészekben valamint Alsó- és Felsőpokorágyon is. Ez eddig 4904 eurójába került a városnak. Ezen kívül a városi közterület-fenntartó vállalat mintegy 3400 eurót költött fertőtlenítőszerekre és védőfelszerelésre. Rigó László elmondta, hogy a polgármester eddig nyolcszor hívta össze a városi válságstábot, mely az országos központi válságstáb döntései alapján hozott döntéseket. Több képviselő a városvezetés szemére vetette, hogy nem tájékoztatják kellőképpen a lakosokat, így azok aggodalmaikkal a képviselőket bombázzák. Ugyanakkor a felmerülő kérdésekre ők sem tudnak válaszolni, mivel a képviselőket sem tájékoztatja a városi válságstáb.

A képviselő-testület következő ülésére május 26-án kerül sor.