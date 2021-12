Magas az átoltottsági arány a komáromi hajléktalanok körében

Hétfőtől folyamatosan kap meleg ételt az utcán élő, mintegy 50 fős komáromi hajléktalanközösség. Járványügyi szempontból ők és a hajléktalanszállón tartózkodó 30 személy is jól el van látva, a többség pedig felvette a koronavírus elleni vakcinát is.

Korábban nem volt egészen világos még a szakemberek számára sem, hogy a hajléktalanok hogyan vészelhetik át a járványidőszakot, illetve hogy mennyire terjedhet köreikben a koronavírus. Komáromban az eddigi fejlemények azt mutatják, megfelelő az ellátottságuk és betartják a közegészségügyi útmutatásokat. Eddig sem idén, sem tavaly nem alakult ki a hajléktalanok körében fertőzési lánc.

Magas átoltottság

Koncz Adriana, a Komáromi Városi Hivatal szociális osztályának vezetője lapunknak elmondta, a nemrég frissített hajléktalantérképük szerint mintegy 50-52 fő él az utcán, míg a 35 férőhelyes hajléktalanszállón 30-an tartózkodnak. A hajléktalanszállón 28 fő számít teljesen beoltottnak, de a mindennapjaikat az utcán töltők közül is sokan felvették legalább az első dózist. „Amennyiben a hajléktalan igényelte, a szállóval foglalkozó szakreferensünk regisztrálta őket, kaptak egy időpontot és elmentek a kórházi oltópontra. A szociális terepmunkások is ösztönözték őket a nyár folyamán, hogy vegyék fel az oltást” – fejtette ki a szakember. A szállón és a 7 fős melegedőben is folyamatosan fertőtlenítenek, emellett a hajléktalanokat ellátják maszkokkal és fertőtlenítőszerekkel is. A tesztelésre is nagy hangsúlyt fektetnek, folyamatosan monitorozzák azokat, akiknél ez valamilyen ok miatt szükséges.

Ételosztás e héttől

A városi hivatal együttműködik a hajléktalanokat segítő helyi civilekkel is, akik képviseletében Kollár Zoltán vállalkozó érdeklődésünkre elmondta, tegnap kezdetét vette az általuk szervezett szokásos ételosztás, amely gyakorlatilag egészen a tavasz beálltáig tart majd – s ezúttal állandó helyszínen, a II-es bástyánál kerül rá sor. Ahogyan az elmúlt években, úgy most is bevontak az akcióba több egyházat és éttermet. „Igaz, hogy ebben az évben nehezebb dolgunk volt, mivel néhány étterem be is zárt, vagy annyira nem megy jól nekik, hogy most nem tudnak segíteni. Viszont jöttek helyettük újak, s az egyházak is helyettesítették a kiesőket” – mondta Kollár Zoltán. Jelenleg két, az Építészek és a Komáromi Kacz utcákban található élelmiszerüzletben gyűjtenek tartós élelmiszert a hajléktalanok számára. Egy részükből karácsonyi „túlélőcsomagot” állítanak majd össze a fedél nélküli emberek számára.