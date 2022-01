Lezárult a gyűjtés, 30 ezer euró gyűlt össze Ági gyógykezelésére

A közel harminc éve az egészségügyben, az utóbbi években mentősként dolgozó Ági néhány napja agyi érkatasztrófát szenvedett, elvesztette a beszédkészségét és egyik fele lebénult. A ZaMED mentőszolgálat az év elején indított gyűjtést, hogy előteremtsék a hétezer eurós rehabilitációhoz szükséges forrást. Matej Polák, a társaság szóvivője lapunknak elmondta, hogy az emberek reakciója felülmúlta a várakozásaikat, néhány nap alatt ugyanis harmincezer euró gyűlt össze a transzparens számlán. Ennek köszönhetően ma elkezdődhetett Ági gyógykezelése.

„Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, aki valamilyen formában bekapcsolódott a gyűjtésbe. Ági nevében is köszönjük a segítséget” – mondta a szóvivő. Ági a szóvivőn keresztül a gyűjtésbe bekapcsolódó embereknek, az őt ellátó mentősöknek, a dunaszerdahelyi és a komáromi, valamint a pozsonyi CINRE kórház személyzetének is köszönetet mondott a professzionális ellátásért.

„Ági köszöni a jószándékukat, hogy anyagilag hozzájárultak a gyógykezeléshez. Most az összegyűjtött összegnek köszönhetően minden elérhető rehabilitációs lehetőség a rendelkezésre áll a felépülésben. Mi a ZaMED-ben is szorítunk Áginak, hogy mihamarabb felépüljön és reméljük, hogy újra szolgálatba állhat majd kollégái oldalán azért, ami mindig is éltette – a páciensek megsegítéséért” – írták a közösségi portálon. A mentős a sok jókívánságot is köszöni, amelyeket többek közt lapunk olvasóitól is kapott.

Matej Polák közölte, hogy lezárták a gyűjtést, és azt kérik, hogy már ne küldjenek pénzt a transzparens számlára. A társaság hozzátette, hogy ha valaki segíteni akar másokon, akkor a környezetében is találhat olyan embert, akinek segítségre van szüksége ahhoz, hogy megtalálja a reményt adó kiutat.