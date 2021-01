Léván jobbak az eredmények, de zárva marad a városháza

Múlt szombaton az 5142 tesztelt lévai lakos közül 69 lett pozitív, ami 1,34 százalékos fertőzöttségi arányt jelent. Vasárnap a 3998 tesztelt közül 66 lett pozitív. Összesen 9 140 személyt teszteltek le egy héttel ezelőtt, és az 1,47 százalékos fertőzöttségi arány jóval alacsonyabb volt, mint a járási átlag, amely elérte a 2,48 százalékot. Léván ma is 8-tól 20 óráig tesztelik a lakosokat. Túl sokan vannak továbbra is karanténban a városi hivatal dolgozói közül, ezért a válságstáb úgy döntött, továbbra is zárva marad a lévai városi hivatal. Az egyes városrészekben, ahol csak szombaton tesztelték a lakosokat, sem volt magas a fertőzöttségi arány. Kiskéren egyetlen fertőzöttet sem találtak és a László majorban tesztelt 123 lakos közül csak egy volt fertőzött.

A lévai járásbeli Boriban 621 személyt teszteltek, négynek lett pozitív eredménye. Felsőtúron a 290 tesztelt személy közül egynek sem volt pozitív eredménye, és hasonlóan jó volt a helyzet Garamkeszin.