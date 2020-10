Letört ág okozta a diák halálát, a nyomozó szerint a tanár a felelős

A vízgazdálkodási vállalat és a diákokat kísérő pedagógus ellen is vádemelési javaslatot nyújtott be a nyomozó az egy évvel ezelőtt történt tragédia miatt. 2019. szeptember 30-án nagy szélviharban vitték ki az egyik nyitrai iskola tanulóit honvédelmi gyakorlatra a folyópartra, egy hatalmas faág letörött, ami az egyik diák halálát okozta.

A 14 éves Patrik a helyszínen életét vesztette, két osztálytársa súlyosan megsérült. A felelősséget sokáig egymásra hárította a városi hivatal és a folyópart tulajdonosa, a vízgazdálkodási vállalat.



Orkánerejű szél jött



A magisztrátuson azt állították, a vízgazdálkodási vállalatnak rég ki kellett volna vágatni a veszélyes fákat. A cég képviselői viszont azt mondták, a fák mellett kerékpárút vezet, amelyet a városnak kell karbantartania, és a gyerekeket nem lett volna szabad kivinni, amikor Nyitrán orkánerejű szélre figyelmeztettek a meteorológusok. Később kiderült, a szélviharra csak az után figyelmeztettek, amikor a pedagógus már kivitte a folyópartra a gyerekeket. Nyolctagú csapat haladt el a fa alatt, amikor a hatalmas ág letört és egyikük halálát okozta.



Kivágják a fasort



A fát és még öt veszélyeset azonnal kivágták, a vízgazdálkodási vállalat arboristákkal vizsgáltatta meg az összes folyóparti fát. A szakemberek nyolcvanöt jegenyefát találtak veszélyesnek és döntöttek a kivágásáról, a nyolcvanéves folyóparti fasor a múlté. „A fák a folyóba esve is kárt, áradást okozhatnak, nem is beszélve az olyan tragédiáról, amely tavaly történt. Ezért kötelességünk az összeset kivágatni. Helyettük 130 új fát ültetünk ki, ismét jegenyéket, amelyek szélfogóként is szolgálnak a folyó és a park között” – mondta Marián Bocák, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat szóvivője. Mivel a jegenye nagyon lassan nő, a folyópart egy részén gyors növésű lomblevelű fákat is kiültetnek, de arról még nem döntöttek, milyen fajtát.



Az ügyészség dönt



A vádemelési javaslat ellen a vízgazdálkodási vállalat és az érintett tanárnő is panaszt nyújtott be, erről az ügyészség dönt. Az általunk megkérdezett jogászok szerint a tanárnőnek lehet esélye, hogy megszüntetik az eljárást ellene, mert a történteket lehet vis maiornak, tehát olyan ellenállhatatlan erőnek tekinteni, amelyet az embernek nincs módjában elhárítani. Ha a vádhatóság indokoltnak tartja a panaszt, dönthet úgy, hogy megszünteti a határozatot vagy akár az egész bűnvádi eljárást az egyik vagy mindkét esetben, de az ügyet vissza is adhatja további vizsgálatra a nyomozónak.

A szerző a Vasárnap munkatársa