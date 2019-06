Lerobbant a vonat Szencen, a következő járat nem vette fel az utasokat

Szerda délután több száz ember vesztegelt a szenci vasútállomáson, mert valószínűleg meghibásodott a mozdony. Az utasok már 5 perc késés után is igényelhetnek kártérítést.

A Pozsonyból fél ötkor induló, Érsekújvárba tartó regionális expressz Szencen robbant le.

„Negyedóra várakozás után az állomás hangszóróján bejelentették, hogy elromlott a vonat, ezért leszállítottak bennünket” – nyilatkozta lapunknak az egyik utas.

Egy másik, Galántára tartó diák hozzátette, hogy több százan szálltak le a szerelvényről. Az utasoknak azt ígérték, hogy a következő gyorsvonat, amely öt órakor indult Pozsonyból, soron kívül Szencen is megáll és átszállhatnak rá az ingázók. „A vonat távolabb állt meg az állomástól. A kalauz jelezte, hogy menjünk oda és szálljunk fel, de mire a tömeg odaért, elindult a gyorsvonat. Így mindenki lemaradt róla” – folytatta egy szerencsétlenül járt utas. Az ingázók végül a fél hatkor, menetrend szerint érkező légkondicionáló nélküli személyvonattal folytathatták az útjukat.

„Több mint fél órás késéssel értem Vágsellyére” – panaszolta az ingázó.

Tomáš Kováč a Szlovák Vasúttársaság szóvivője közölte, hogy a mozdony meghibásodása miatt kellett törölni az 1875-ös járatot a Szenc és Érsekújvár közötti szakaszon. A szóvivő szerint a gyorsvonat későn, vagy nem megfelelő jelzést kapott a vasúttársaság forgalmistájától, ezért csak a jelzőlámpánál tudott megállni, ahol veszélyes a felszállás, tolatni pedig tilos.

“Vizsgáljuk, hogy ki és hogyan hibázott. Elnézést kérünk az utasoktól” - mondta a szóvivő.

A Szlovák Vasúttársaság honlapján olvasható tájékoztatás szerint az utasok bizonyos esetekben már 5 perces késés miatt is élhetnek a jogaikkal, valamint akkor is, ha a szerelvény nem ér célba, illetve el sem indul. Ha valaki a késés miatt nem akarja vonaton folytatni az utat, akkor visszakérheti a jegyár egy részét. A vasúttársaság az ígéri, hogy fennakadás esetén felár nélkül magasabb kategóriájú szerelvénnyel tovább szállítja az utasokat, vagy ingyenesen visszaviszi a kiinduló állomásra, valamint a késés miatti egyéb költségeket is megtéríthetik. A jogérvényesítéséhez szükség van a fennakadást igazoló dokumentumra, amelyet a vonatban, vagy az állomás pénztárában kérhetnek ki az utasok. Legkésőbb egy évvel a menetjegy megvásárlása után kell beadni a kártérítési kérvényt. Kováč rámutatott, hogy a kárpótlás igénylésénél nem a késé oka, hanem a hossza a mérvadó. A kártérítés nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyeket külső tényezők váltanak ki – például az időjárási katasztrófák, balesetek, rendőrségi intézkedések, amikor az utasok meghúzzák a vészféket, időben bejelentett vágánymunkák, valamint előre bejelentett sztrájk során.